　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

何時可免戴口罩？專家嘆「先問自己這問題」　2劑疫苗達90%才有望

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲專家指出，目前台灣NPI措施已經逐漸鬆綁到60%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

世界各國在疫苗施打率達到一定程度後，已紛紛鬆綁NPI措施，且歐美多國皆取消口罩政策。不過，以亞洲地區疫苗接種率相當高的新加坡，採取與病毒共存策略後，確診人數開始飆升，讓不少人疑惑，疫苗都打了，究竟「什麼時候才能脫下口罩？」專家直言，每個國家沒辦法相互比較，想完全解封，首先要問自己「每周可容忍確診數有多少？」

台大公衛學院教授陳秀熙在《有話好說》談到，若以台灣文化來看未來解封可能性，當然是希望疫情控制愈小愈好，而新加坡與病毒共存的策略，我們到底有沒有辦法學習？「要先問自己，每周可容忍的確診數有多少？」接著再看疫苗施打率、醫療量能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙指出，台灣目前已經被世界認定為「慢慢鬆綁NPI措施」，因為NPI不只是口罩、社交距離，包括停班、停課，還有群聚開放與否，我們已慢慢走向開放，「到現在剩下40%。」

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲專家坦言，想要達到解除口罩及社交距離政策，2劑疫苗覆蓋率須達到90%。（示意圖／記者湯興漢攝）

但口罩與社交距離究竟什麼時候可以解除？陳秀熙的答案是「以台灣現在可容忍的水準，兩劑疫苗涵蓋率一定要達到90%」他不諱言，標準沒達到90%，只要不影響內需經濟，口罩跟社交距離就還是要維持住。另外，教授也特別提到，像幼兒園及未來將開放的八大場所，「精準有效的檢測顯得更為重要」，如：以居家快篩找出高病毒量，至於低病毒量的部分就不要太過在意了，「這樣才是目前可讓大家與病毒共存的方式。」

陳秀熙總結，完全解封的前提，得根據醫療能量、每個地方的文化風俗還有期望，加上疫苗施打率達到多少，來解除NPI程度。

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
快訊／台鐵藍衣怪男找到了！　夫妻摔落手扶梯真相曝光
桃園國一女打完BNT「心肌炎」送醫！　掛葉克膜搶救中
辦完後事兄妹為奠儀翻臉！法官逐一調查白包　發現哥哥多拿了
拿過世4年父親身分證「預約五倍券」竟成功！　郵局客服回應了
快訊／太陽花判決定讞！二審17人有罪　更一審結果出爐
網回報「超過20人」排超商機台！他在這預訂笑了：2分內拿到
人潮擠滿超商！　領五倍券系統狂當機
LIVE／肇逃、涉賭連環爆　陳柏惟親上火線
快訊／金六結新兵逃走了！　憲兵出動找人
陳柏惟綠營加油團跑光！　新PO文好冷清

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ETtoday十歲祝福大募集　200杯全家紅茶請你喝

雞排妹深夜屠龍「豪華陣容全滅」　PTT狂幫老K截圖：賺年終了

領券不憑預訂小白單！　「再排一次機台」惹人怨：等到崩潰

人龍排到超商門外！苦等20分鐘才領到五倍券　他喊：拿來做善事

「空心」陳柏惟很可能被罷免　他點出蔡英文的2難題

快訊／百萬疫苗今抵台！第12輪打BNT、莫德納　指揮中心14:00說明

OK超商賣點在哪？鄉民一致通過「1優勢」狠甩對手：超快又專業

何時可免戴口罩？專家嘆「先問自己這問題」　2劑疫苗達90%才有望

高鐵4大五倍券優惠一次看！領紙本「搭車滿千元」送5折車票

網友回報「超過20人」排超商機台！他在這預訂笑了：2分內拿到

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

ETtoday十歲祝福大募集　200杯全家紅茶請你喝

雞排妹深夜屠龍「豪華陣容全滅」　PTT狂幫老K截圖：賺年終了

領券不憑預訂小白單！　「再排一次機台」惹人怨：等到崩潰

人龍排到超商門外！苦等20分鐘才領到五倍券　他喊：拿來做善事

「空心」陳柏惟很可能被罷免　他點出蔡英文的2難題

快訊／百萬疫苗今抵台！第12輪打BNT、莫德納　指揮中心14:00說明

OK超商賣點在哪？鄉民一致通過「1優勢」狠甩對手：超快又專業

何時可免戴口罩？專家嘆「先問自己這問題」　2劑疫苗達90%才有望

高鐵4大五倍券優惠一次看！領紙本「搭車滿千元」送5折車票

網友回報「超過20人」排超商機台！他在這預訂笑了：2分內拿到

日5.9地震32傷！氣象廳警告：未來1週恐再出現「最大震度5強」地震

陳柏惟受訪撇涉賭　一票民進黨立委路過喊「加油」、許智傑上前擁抱

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」請專家一看傻了

新北特搜隊已整備馳援日本地震　侯友宜：有需要，請告訴我

「調3%是在羞辱勞工」　勞團盼能大幅調漲1成基本工資

水煎包醬料4種加法吃到快吵架　網一致推「問台中人最準」

快訊／台鐵藍衣怪男找到了　老夫妻摔落手扶梯真相曝光　　　

有人蹺班來排！近300人聚集UNIQLO全球旗艦店開幕　一進店搶「這個」

拋開世俗煩惱！隱居新竹山中園林度假　體驗提燈夜遊、泡茶湯浴

振興五倍券全攻略：家樂福限量「十倍券」太好買、加碼家電全額奉還

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

生活熱門新聞

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

獅子山颱風生成！圓規接力可能通過台灣

爸媽退休「孝親費調到1萬5」　妻怒：憑啥要給

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

BNT全年齡、莫德納第2劑「10/22同步開」

民眾檢舉樣態限46項　違規未逾6分鐘不可連續舉發

主計長稱「蚵仔麵線20元」　阿宗麵線：不知買什麼

紙本五倍券「領取時程」曝光　圖解4步驟！保證能領到

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

龍龍記錯了！雞排屠龍助守街亭　網洗版籲博恩：把老K頭接回去

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

更多熱門

相關新聞

「新冠長期症狀」有了正式定義　四大症狀上榜

「新冠長期症狀」有了正式定義　四大症狀上榜

世界衛生組織（WHO）首次公佈了「新冠長期症狀」（Long Covid）的定義，試圖為新冠病毒大流行最神秘的一個面向，緊急提供了一個釐清的方法，其中包括持續疲勞、呼吸困難、腦霧（Brain Fog）和抑鬱等症狀。

帛琉總統宣布：承認「高端疫苗」　打2劑可入境旅遊

帛琉總統宣布：承認「高端疫苗」　打2劑可入境旅遊

輝瑞向FDA提出5~11歲接種疫苗申請　力拚11月施打

輝瑞向FDA提出5~11歲接種疫苗申請　力拚11月施打

打BNT疫苗罩杯UP！雪炫打完腋下爆痛

打BNT疫苗罩杯UP！雪炫打完腋下爆痛

拿200換400！高雄商圈「夜市券」47處發放時間曝

拿200換400！高雄商圈「夜市券」47處發放時間曝

關鍵字：

口罩新冠疫苗新冠疫情新加坡陳秀熙

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

鄭家純翻臉龍龍！曬「合約終止書」：讓我非常失望

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

龍龍自嘲「被切割ㄌ」！深夜發不自殺聲明

反骨男孩被酸「一臉就有吸毒的樣子」　全團7人自主驗尿

老K深夜吐心聲　網讚：喜劇界不死鳥

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面