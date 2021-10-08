何時可免戴口罩？專家嘆「先問自己這問題」　2劑疫苗達90%才有望

▲專家指出，目前台灣NPI措施已經逐漸鬆綁到60%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

世界各國在疫苗施打率達到一定程度後，已紛紛鬆綁NPI措施，且歐美多國皆取消口罩政策。不過，以亞洲地區疫苗接種率相當高的新加坡，採取與病毒共存策略後，確診人數開始飆升，讓不少人疑惑，疫苗都打了，究竟「什麼時候才能脫下口罩？」專家直言，每個國家沒辦法相互比較，想完全解封，首先要問自己「每周可容忍確診數有多少？」

台大公衛學院教授陳秀熙在《有話好說》談到，若以台灣文化來看未來解封可能性，當然是希望疫情控制愈小愈好，而新加坡與病毒共存的策略，我們到底有沒有辦法學習？「要先問自己，每周可容忍的確診數有多少？」接著再看疫苗施打率、醫療量能。

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陳秀熙指出，台灣目前已經被世界認定為「慢慢鬆綁NPI措施」，因為NPI不只是口罩、社交距離，包括停班、停課，還有群聚開放與否，我們已慢慢走向開放，「到現在剩下40%。」

▲專家坦言，想要達到解除口罩及社交距離政策，2劑疫苗覆蓋率須達到90%。（示意圖／記者湯興漢攝）

但口罩與社交距離究竟什麼時候可以解除？陳秀熙的答案是「以台灣現在可容忍的水準，兩劑疫苗涵蓋率一定要達到90%」他不諱言，標準沒達到90%，只要不影響內需經濟，口罩跟社交距離就還是要維持住。另外，教授也特別提到，像幼兒園及未來將開放的八大場所，「精準有效的檢測顯得更為重要」，如：以居家快篩找出高病毒量，至於低病毒量的部分就不要太過在意了，「這樣才是目前可讓大家與病毒共存的方式。」

陳秀熙總結，完全解封的前提，得根據醫療能量、每個地方的文化風俗還有期望，加上疫苗施打率達到多少，來解除NPI程度。