打BNT疫苗罩杯UP！她驚喊「奶變得跟球一樣大」　雪鉉打完腋下爆痛

▲南韓有女網友接種第2劑輝瑞疫苗後，出現胸部變大的副作用。（示意圖，非本人／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓疾病管理廳日前才透露，最快將於本月中旬起將「月經障礙」增加在申報接種疫苗後異常副作用的選項中。然而，當地一名女性不久前在網路論壇上發文抱怨，她已完成第2劑輝瑞（BNT）疫苗接種，豈料胸部卻像滾雪球般愈來愈大，變得跟瑜珈抗力球一樣大，令她感到非常困擾。

根據南韓網媒《Insight》報導，該名女性日前在文中表示，「原本我的胸部就和一顆西瓜一樣大，這讓我感到快要瘋了，結果接種第2劑疫苗後卻變得像瑜珈球一樣大，我也不知道為何會變這樣，接種疫苗的手臂腋下出現巨大浮腫，就算服用乙醯胺酚（APAP，治療疼痛與發燒藥物），胸部也不會變小。」

結果該則文章底下，出現其他女網友回覆在接種完疫苗後，也產生類似副作用。

其實《挪威廣播公司》（NRK）先前就曾於7月報導過類似案例，該國一名17歲的女高中生在接種輝瑞疫苗後，胸部因不明原因變大，導致需要更換比以前更大尺寸的內衣；而《太陽報》也報導過一名英國女性接種輝瑞疫苗後，胸部從A罩杯變大至C罩杯。

對此，挪威醫療衛生當局就曾解釋，有10%的民眾在接種新冠疫苗後，出現腋下淋巴浮腫的現象，這造成女性在接種後出現胸部變大的感覺，大部分的人在4至6周後就會逐漸恢復正常。

▲南韓藝人雪炫接種新冠疫苗後，出現腋下疼痛的副作用。（圖／翻攝自雪炫Instagram）

另外，南韓偶像女團AOA成員、演員雪炫（설현）也曾於本月3日在Instagram上發表動態，透露自己在接種疫苗後出現腋下疼痛的現象。對此，南韓疾病管理廳也解釋，接種疫苗後約有1%以上的人會出現注射部位疼痛、發燒、疲倦、發冷、頭痛、肌肉痠痛等症狀，大部分在接種後數天以內會好轉。

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