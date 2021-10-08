連勝文發言人質疑陳柏惟財產暴增　台灣基進：你老闆家族更有錢！

▲台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機。（資料照／陳柏惟服務處提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機，再過兩周就要投票，連勝文辦公室發言人錢震宇7日質疑，陳柏惟2020年大選前後1年間，財產申報的存款暴增441萬元；台灣基進8日透過臉書反酸說，錢身為連勝文的發言人，竟然連選舉有補助款都不知道，「發言人有沒有質疑過自己老闆，連勝文家族如何成為全世界最有錢的公務員家族？從這種發言人的水準其實也可以看得出，連家資產真的是非常可觀，用人都沒有在挑的。」

錢震宇昨天透過臉書質疑，根據「2019立委候選人財產申報」、「監察院財產申報」等資料，陳柏惟在2019年參選立委時，名下只有一台汽車、無現金，但在2020年存款就有441萬元，比立委法定薪資年收257萬1750元還高；陳柏惟則回應這筆存款是來自選舉補助款。

台灣基進今天透過臉書回應，連勝文發言人質疑陳柏惟的財產是天大的笑話，造謠造到得意忘形，說謊說到食髓知味，身為連勝文的發言人，連選舉會有選舉補助款都不知道嗎？他輔選的時候都在混嗎？藍營抹黑陳柏惟「0提案」、翻10年舊案、再扯賭博，現在竟然連一個平民立委的財產都能做文章，是不是不靠抹黑就沒有辦法說服人民投票了？

台灣基進反酸說，顏寬恒2018年財產申報時，擁有現金存款1.4億、土地70筆、建物15筆、有價證券2800萬，還有「外掛大哥級的爸爸以及父子倆加起來的各種案底」；連勝文2014年財產申報時，擁有1.4億股票加上投資事業，以及媽媽名下的帝寶、富比世榜上有名的公務員爸爸、兩家不需申報海外投資公司。

台灣基進指出，連勝文發言人有無質疑過顏家資產從何而來？發言人有沒有質疑過自己老闆，連勝文家族如何成為全世界最有錢的公務員家族？從這種發言人的水準其實也可以看得出，連家資產真的是非常可觀，用人都沒有在挑的。