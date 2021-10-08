陳柏惟綠營加油團跑光　涉賭解釋文好冷清

▲立委陳柏惟被爆肇逃、涉賭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

資深媒體人黃揚明6日指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪。陳柏惟被爆料後隨即在臉書PO文認錯，當時許多綠營政治人物湧入替他留言打氣，不過昨（7）他發文解釋涉賭事件時，只剩少數綠營人物留言，也不再替他喊「加油」。

陳柏惟6日上午在臉書PO出肇逃道歉聲明，釣出許多民進黨大咖人物留言，包括立法院副院長蔡其昌、立委許淑華、立委賴品妤、立委林楚茵、立委吳思瑤、立委洪申翰、議員黃捷、議員曾玟學、總統府國策顧問魏明谷等人都紛紛出面力挺，直喊「加油」，焦糖哥哥陳嘉行更暖心鼓勵，「面對錯誤、坦承錯誤，然後讓自己成為對國家社會有幫助的人，柏惟，加油！」

▲陳柏惟貼文引來民進黨大咖齊喊加油。（圖／翻攝自康編碎碎念FB）



「民進黨加油團」瞬間成為話題焦點，也被不少輿論批評是「鼓勵犯罪」、「不分是非黑白」等。陳柏惟昨晚又發文解釋涉賭事件，不過這次貼文下幾乎沒有民進黨人物來喊加油，蔡其昌僅回覆「我的童年沒有網咖」、議員林智鴻則說「我想跟你PK快打旋風」。

陳柏惟解釋文中提到，去電動間不代表就是賭博，這說法對視電子遊戲為娛樂的人很不公平，「我想這應該是很多跟我差不多年紀的人，都曾經有過的記憶」，不管是快打旋風、DDR跳舞機、DJ、太鼓，還是越南大戰，都曾經是他從國中開始不管是休息、還是工作之餘，放鬆跟轉換心情的方式，其中還因為太喜歡跳舞機，還練到在台灣的跳舞機界有一些知名度。