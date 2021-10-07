▲五倍券將上路！金山警嚴密護送抵郵局，強化治安反詐騙宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局於今（7日）上午10時執行振興經濟五倍券紙本運送安全維護，由萬里分駐所員警於10時許自基隆市大武崙郵局出發，於中午前分別送抵萬里及金山郵局，警方採複式巡邏及定點守望路檢，以確保五倍券發送期間，民眾領取安全無虞。

金山警分局表示，轄內振興五倍券通路處所計有郵局3處、超商（市）等23間，分別在7日分別配送至各通路處所，為防止民眾遭搶奪、竊盜或詐騙，分局加強宣導以假借振興五倍券名義衍生詐騙，如假網拍或釣魚簡訊、解除分期付款等。

金山警分局提醒民眾，勿輕易聽從陌生訊息指示交付五倍券，同時也結合民力群組，融入在地民眾，五力齊發更新防詐資訊，以全力防堵詐騙集團滲入；振興五倍券通路處所均納入巡邏線，分局偵查隊及交通分隊將同步規劃於萬里區、金山區及石門區各大通路執行複式巡簽，提高巡邏密度。

分局長林詮峰表示，疫情期間人民經濟活動大受影響，政府發放振興五倍券活絡經濟，絕不容許不法之徒覬覦染指，警方將全力以赴以保護民眾的財產安全。

警察局長黃宗仁指出，五倍券價值等同貨幣，易遭歹徒覬覦，伺機搶奪、詐騙或竊取，甚至偽造鈔券情形；警方基於便民、迅速及安全三大原則，將針對轄內超商、郵局、金融機構提升巡邏密度，確保民眾生命財產安全。

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