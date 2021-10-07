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獨漏外配！亡者、嬰兒都可領千元禮金　溪州鄉民控一國二制

▲溪州發放關懷禮金1千元。（圖／溪州鄉公所提供）

▲溪州發放關懷禮金1千元。（圖／溪州鄉公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

搭配五倍券，溪州鄉公所每人發放現金1千元關懷禮金，卻爆發出爭議！有鄉民投訴為何剛出生的嬰兒及往生者都可以領到這一千元，嫁到溪州的外配卻沒有辦法拿到，並認為禮金是該給活人用的，氣得大喊「不公平」、「一國兩制」，鄉長江淑芬也作出回應。

溪州鄉公所於5日至今(7)日在各村社區活動中心或廟宇廣場等場所，發送1000元現金的關懷禮金及重陽節敬老禮品，凡於今年8月31日之前設籍溪州鄉，且於發放日前均未遷出的鄉民，不分大人小孩，每人皆可領到1,000元「關懷禮金」。

▲溪州發放關懷禮金1千元。（圖／溪州鄉公所提供）

▲鄉民投訴外配妻無法領到千元關懷金。（圖／民眾提供）

投訴的鄉民指出，中央的制度都可以用健保卡領取五倍券，她的外配妻子雖然還沒領身分證，但戶口名簿有註記、身分證配偶欄也有載明，一家人唯獨妻子沒有領到關懷金，反觀鄉內剛出生的嬰兒、死去的鄉民，也沒有持身分證，只有戶口名簿的都可以由家人代領，而這未免太大小眼，也太不公平了，並質疑發放制度有問題。

▲溪州發放關懷禮金1千元。（圖／溪州鄉公所提供）

江淑芬對此表示，所有的發放資格來自戶政系統，設籍人數是依據戶政事務所資料，戶口名簿上有外配名字只有結婚註記，必須要領到身分證才能發放紓困金，至於往生者則沒有刻意查察，並強調未來絕對不會補發，這方面要請鄉民見諒。

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