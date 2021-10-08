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新北市圖響應國際女孩日　揪閨密借書抽專屬小清新悅讀杯

▲新北市圖響應國際女孩日 揪閨密借書抽專屬小清新悅讀杯。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖響應國際女孩日，揪閨密借書抽專屬小清新悅讀杯。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

為響應聯合國「國際女孩日」倡導重視培力及投資女孩，臺灣從2013年起，將每年的10月11日訂為「臺灣女孩日」，新北市立圖書館淡水分館、新店分館、青少年分館、與石門分館特別推出一系列專屬臺灣女孩的「閱讀女力」活動，鼓勵女孩透過閱讀提升知性魅力，勇敢築夢，從閱讀中汲取養分，發揮潛能，克服困難，越讀越美麗。

新北市立圖書館指出，少女時期是女性人格養成的關鍵時刻，閱讀可以讓臺灣女孩更認識自己，培養自尊、自信與能力，圖書館順應國際潮流，特別規劃一系列「閱讀女力」活動，包括「女力出擊」主題書展、「擁抱夢想的女孩」線上講座、「揪閨蜜借好書」、「女孩不設限」女孩日電影、「女孩力量」故事活動、以及「女孩的安全教育課」等。

新北市立圖書館表示，淡水分館10月9日特別邀請到曾在2013年打敗12萬人，成功擠進「世界最棒工作（The Best Job in the World）」徵選前三強的臺灣女孩Cc謝昕璇，和大家分享她走遍世界，樂於學習各種新事物，勇敢追夢的「C式人生」。10月11日將播放首位奪下世界小姐的黑人女性，因為跨出第一步才有機會完成夢想的女性勵志電影「愛美獎行動」；10月11日起至10月31日止則推出「女力出擊」書展與「起飛吧！擁抱夢想的女孩」DVD展，另外還有「揪閨蜜借好書」活動，女性讀者只要於活動期間內（10/11至10/31）借閱10本書或參加線上講座，便可以抽女孩專屬的小清新悅讀杯。

新北市立圖書館說，石門分館則特別為陪讀學童安排了「女孩的安全教育」課，教小朋友學會提高警覺與自我保護，同時還規劃了「本土得獎女性作家好書展」，帶大家認識各具風貌、表現優異的本土女作家文學作品，將展出至10月31日止；新店分館10月9日則將透過「馬拉拉的上學路」繪本故事活動，帶大小朋友認識史上最年輕的「諾貝爾和平獎得主」馬拉拉的真實故事，成為影響世界的前100大女性之一。

另外，青少年圖書館10月9日則推出「女孩不設限」 女孩日電影，將一連播放「女性日常」、「霹靂嬌娃」、「居里夫人—放射永恆」三部女性為主題的電影，以影像推動性別平權，同時鼓勵女孩們拿出勇氣與信心，不要自我設限，找到自己的舞台發光發熱。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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