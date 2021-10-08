▲北北基桃4縣市首長線上合體，侯友宜帶市民重返眷詠年代。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

北北基桃首都圈四縣市首長今（7日）線上同框，二度推廣眷村文化節，今年因疫情調整為線上記者會，新北市長侯友宜在直播中大力推薦空軍三重一村景點，以及新北舉辦的「眷詠年代」系列活動，邀請民眾前往旅遊，回味眷村昔日風華。

侯友宜表示，眷村文化節今年由台北市主辦，因疫情改為線上記者會，由北北基桃四縣市共同推廣眷村文化與景點。新北市近年積極修復空軍三重一村，保留完整建築古蹟及甬道遺跡，今年以「眷詠年代」為主題，舉辦線上民歌演唱會、眷村菜教學、復古老照片徵件等活動，讓民眾能夠線上參與；此外也規劃眷村女力展，以及由崇右科大設計的眷村音樂節表演。

侯友宜說，除了共同推廣眷村文化，北北基桃四縣市今年推出街頭藝人一證通，未來只要在任一縣市取得證照，就可到四縣市超過500處場地表演；期盼未來不只在文化推廣，在交通建設、水利設施及經濟發展等議題，能由四縣市以「共好」精神，建構北北基桃大台北生活圈。

文化局指出，新北市眷村文化節今年辦理時間為10月10日至10月31日，10月10日舉辦線上民歌演唱會，10月23日光復節當週，將於空軍三重一村邀請崇右科大打造音樂歌舞劇，另外有眷村女力展，讓民眾一探民國50至60年代，眷村女性生活樣貌。

文化局表示，線上活動則包括眷村料理教學、懷舊老照片徵集等，歡迎民眾踴躍分享眷村老照片。此外，四縣市共同推出「拾眷集章-集章抽好禮」，答對題目即可參加大禮包抽獎，歡迎民眾前往北北基桃眷村文化園區旅遊，更多詳情可上「空軍三重一村」網站及臉書粉專查詢。

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