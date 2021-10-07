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恐怖婚姻！純情女婚後生子「老公離奇失蹤」　婆婆竟是請來的演員

▲▼恐怖婚姻！純情女婚後生子「老公離奇失蹤」　婆婆竟是請來的演員。（圖／翻攝自南國今報）

▲廖女付出一片真心，不料竟被丈夫設局，人財兩失，還可能損失高達千萬台幣。（圖／翻攝自南國今報）

記者柯沛辰／綜合報導

廣西南寧市一名廖姓女子收入優渥，有車有房，去年6月和姜姓男子結婚生子，不料1年後丈夫離奇失蹤，直到後來有不少人報案遭詐騙，她才發現丈夫早和同社區另一名女子戀愛生子，而自己所謂的婆婆也不是姜男真正母親，而是花錢從外面請來的專業演員，因為一切都是場騙局。

綜合陸媒報導，廖女從事醫藥工作，收入較高又有車又房。2019年11月，她結識了同住一個社區的姜男，雙方很快墜入情網，後來廖女懷孕，2人也在去年6月領證結婚。不過，這段日子以來，姜男時常以各種名目向她要錢，總計約70多萬人民幣（約新台幣303萬元），還在今年8月不告而別，留下她和8個月大的孩子。

廖女向媒體控訴，丈夫失蹤後，她請好友協助尋人，才得知老公先前自稱從事「教育培訓」工作也是騙局，實則是在外搞詐騙，向廣大家長宣稱能代辦子女入學事宜，收受24名家長現金和轉帳149.6萬元（約新台幣649萬元）。當時廖女不疑有他，還在丈夫失蹤前夕簽下保證書，以名下房產作為擔保。

▲▼恐怖婚姻！純情女婚後生子「老公離奇失蹤」　婆婆竟是請來的演員。（圖／翻攝自南國今報）

▲廖女向媒體控訴，遭丈夫設局詐騙，必須背負大量債務。（圖／翻攝自南國今報）

廖女萬萬沒想到的是，當她找上婆婆理論，才發現對方是「外面請來的演員」，而且丈夫早和同社區另一名張姓女子戀愛生子，受害者疑似不只她一人。張女向媒體表示，早在姜男認識廖女前，她就替男方生下一子，而且姜男還跟她借款108萬（約新台幣469萬元），只還了12萬（約新台幣52萬元），就消失得無影無蹤，對孩子也是不聞不問。

現在廖女只希望盡快解決金錢糾紛，並訴請離婚。對此，律師表示，姜男的目的可能是非法占有，因此廖女士是否需要承擔這筆債務，法律上還有待商榷，除非債權人有證據證明這些錢被廖女拿去使用，或廖女自己主動追認，否則廖女不用基於夫妻關係償還，建議盡快提起訴訟，撤銷保證書。

▼律師表示，廖女可能誤解了「夫妻共同債務」的定義，建議她盡速提告撤銷保證書。（圖／翻攝自南國今報）

▲▼恐怖婚姻！純情女婚後生子「老公離奇失蹤」　婆婆竟是請來的演員。（圖／翻攝自南國今報）

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