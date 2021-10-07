淡水漁人碼頭煙火秀9日登場！輕軌、公車增班次　交通資訊一次看

▲淡水漁人碼頭煙火秀9日登場。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應10月淡水漁人碼頭煙火活動預期的大批人潮，新北市漁業處將於10月9日首場煙火活動起，針對港區周遭加強交通管制及疏導措施，建議大家搭乘至捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，或至捷運淡水站轉乘紅26路公車前往觀賞煙火。

漁業處指出，漁人碼頭於8場煙火活動舉辦日期：10/9、10/10、10/16、10/17、10/23、10/24、10/30、10/31，均已協調捷運公司及指南客運於重點時段下午6時至9時加派輕軌列車及紅26路公車加強疏運。其中，輕軌部分將由原班距每30分鐘1班增為每6～9分1班。

▲新北漁人碼頭10月周周有燦爛煙火。

另外，紅26路公車部分則由原班距10-15分鐘1班增為每4-7分1班，並將視情況機動增派調整，公車不進入港區，於漁人碼頭第一出入口前的輕軌淡水漁人碼頭公車站上下乘客，下車後步行3分鐘就是觀賞煙火的好地點。

小客車部分自下午2時起取消30分鐘內免費停車優惠，採進場付費，單次90元，達8成滿後則啟動一進一出管制，並引導至鄰近油車口停車場或淡海路（舊沙崙海水域場前廣場）空地停放，下午6時至9時則一律只出不進，以利車輛疏導作業。

漁業處長張麗珍表示，本次活動為新北市近期首場大型活動，呼籲大家多利用便利的大眾運輸工具前來，值此全運會開幕期間，漁業處希望透過漁人碼頭8週璀璨煙火、樂團演出及全新遊具啟用，提供市民朋友及選手一處休閒遊憩的景點，讓民眾在觀光遊憩的同時，也能帶動碼頭港灣商店經濟。

▲離場疏散動線圖。

▲滿場管制動線圖。

【更多新聞】

夜市馬尾妹輕飆《倫敦的愛情》 網敲碗狂讚：可去聲林之王了

知名成功市場鵝肉店遭砸 霸王餐雙煞被揪才付錢...回頭狂毆店員



A走新收容人保管金5000元 監獄替代役男涉貪被起訴

涉恐嚇又偷拍筆錄！PO臉書繼續罵 他被逮竟辯「自保」