　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南疫情101天+0　觀光景點防疫有條件鬆綁

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長戴謙，率員向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明，台南市+0已超過100天，感謝全民努力配合，讓疫苗接種推動順利，台灣是一日生活圈，黃偉哲市長強調各活動要做好防疫工作，也呼籲民眾外出時繼續戴口罩，保持社交距離，防疫可以鬆綁，但不能鬆懈，仍需要大家繼續來落實防疫。

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至5日止，共接種127萬4927劑次，人口涵蓋率53.2％；第二劑涵蓋率15.1％；劑次涵蓋率68.2％。

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，5日執行校園BNT疫苗接種作業之學校為台南市私立瀛海高級中學，共有1,280位學生接種，自9月22日起共有62043位學生完成接種，接種完成率69.5％；6日預計國立新營高級工業職業學校、台南市私立南光高級中學、台南市黎明高級中學、台南市立新市國民中學、台南市立仁德文賢國民中學、台南市私立慈幼高級工商職業學校、台南市六信高級中學、台南市私立瀛海高級中學等8所學校，共6374人安排接種BNT疫苗。

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

COVID-19公費疫苗預約平台第10期於6日開始接種，本期接種對象為「7月22日（含）前已接種AZ第一劑且間隔滿10週以上之50歲至64歲民眾」，預約接種第二劑AZ疫苗；「9月8日（含）前已接種高端第一劑且間隔滿4週以上之民眾」，預約接種第二劑高端疫苗；9月29日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，可接種第一劑：「64歲以上」、「18至63歲第9類對象」及「18至22歲」，本期台南市共96,660人預約，籲請民眾屆時準時前往接種。

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為提升有意願接種第一劑高端疫苗，或需接種第二劑高端疫苗民眾之接種便利性及可近性，南市提供滿20歲以上，且尚未接種任何一劑COVID-19疫苗，或已接種第一劑高端疫苗且間隔滿28天以上之民眾，除透過「COVID-19公費疫苗預約平台」進行預約外，亦提供2家提供接種服務之醫療院所，請民眾可自行至部立台南醫院網路預約掛號專區（網址：https://reurl.cc/gzZrGR ） 及部立新營院網路預約掛號專區（網址：https://reurl.cc/Yj8D4D )進行預約。

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，COVID-19公費疫苗預約平台第11期自10月11日上午10時至10月13日中午12時開放預約，本次接種對象為7月22日（含）前，已接種AZ第一劑之18歲至55歲，與7月30日（含）前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾，可預約接種第二劑AZ疫苗；以及於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗之18歲以上第9類對象、12至22歲及47歲以上民眾，可預約接種BNT疫苗第一劑。

有關將軍吼演唱會將於10月23日、24日在將軍漁港熱情開唱，振興之餘也會嚴加管控防疫措施，入場總量管制每場開放3,500人線上報名預約，以管控實際入場人數，防疫措施包含入場實名制、全程戴口罩及量體溫，請入場民眾確實遵守配合。

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於戶外空間場域的防疫指引，10月5日起至10月18日因應二級警戒作為，根據中央流行疫情指揮中心指引，於山林(含森林遊樂區)及海濱活動，無須戴口罩，應隨身攜帶口罩，並應與他人保持社交距離，前述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩。

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關於因應五倍券將起跑，經發局指出，台南購物節結合百貨、賣場及商圈等，10月將推出促銷活動，線上部分，包括台南好物電商，加碼行動支付有折價10%的優惠，10月12日將辦理商圈主題商品線上直播特賣促銷，台南便利送在市場消費滿500元即送100元，鼓勵民眾多多利用數位五倍券購買。而實體商店包括百貨、賣場、市場、夜市、觀光工廠及商圈等規劃，預計10月10日，將結合家樂福安平店，辦理台南好物專區及直播主網紅決選，11月14日於新光三越百貨舉辦台南好夠闖關市集活動，12月11日將辦理南紡購物中心的耶誕派對活動。

▲台南市副市長戴謙代表市長黃偉哲，率各局處代表向市民報告疫苗接種情形及觀光景點防疫管制指引說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

戴謙說，五倍券即將上路，南市府已準備一系列活動，雙十連假的活動也將熱鬧開跑，歡迎全國好朋友來台南觀光消費，還可以抽台南購物節大獎。

另外，在市場及夜市部分，民眾只要憑好康券到優惠店家消費，每月滿3個電子章，即可獲得一組台南購物節抽獎序號；至於觀光工廠也將推出五倍券優惠活動，預計11月及12月將辦理觀光工廠嘉年華會，還有很多相關振興活動將陸續推出。

ET快訊
連千毅看上下一位「本土天王」　心疼2年0收入…霸氣發通告
快訊／嘉義男摩鐵昏倒！送醫身亡
快訊／諾貝爾化學獎出爐！　英德學者共享殊榮
揉胸G奶網紅！鄧佳華當面「鞠躬道歉」影片曝光
八大上街！酒店公主齊喊：給我工作　童仲彥也現身
米可白狂鏟5kg肥油！　開高衩露背辣照曝光
周年慶明天開跑！　11間百貨優惠攻略一次看
鳳梨挖出媽媽年輕照！　竟撞臉這位知名美女
護理師火辣自拍「性教育片」！慘遭圍剿下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新港奉天宮前砍人案6小時偵破　翁章梁加菜金慰問警方

台電台東區處關懷弱勢家庭　致贈急難救助金

台南疫情101天+0　觀光景點防疫有條件鬆綁

嘉義縣創業獎勵補助最高40萬元　支持青年返鄉發展

嘉義縣提高長者服務活動費　每人每年360元

傳承智慧經典建築重現　菜刀湯勺也能搭設竹圍籬

打造北橫沿線旅遊新亮點　桃園羅浮溫泉湯池10月9日試營運

九九慶重陽　台東重陽禮金即日起發放　

老爸開車一迴轉重創女騎士　兒頂罪遭識破下場曝

桃園自駕巴士成果發表　鄭文燦：發展青埔成為智慧城市示範基地

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

藍心湄曝ㄎㄧㄤ照「該鬆都鬆了」　黃子佼再穿金鐘戰袍：電視人要互相加油

新港奉天宮前砍人案6小時偵破　翁章梁加菜金慰問警方

台電台東區處關懷弱勢家庭　致贈急難救助金

台南疫情101天+0　觀光景點防疫有條件鬆綁

嘉義縣創業獎勵補助最高40萬元　支持青年返鄉發展

嘉義縣提高長者服務活動費　每人每年360元

傳承智慧經典建築重現　菜刀湯勺也能搭設竹圍籬

打造北橫沿線旅遊新亮點　桃園羅浮溫泉湯池10月9日試營運

九九慶重陽　台東重陽禮金即日起發放　

老爸開車一迴轉重創女騎士　兒頂罪遭識破下場曝

桃園自駕巴士成果發表　鄭文燦：發展青埔成為智慧城市示範基地

隋棠寬鬆洋裝、腳踩平底鞋現身　親回第四胎疑雲

小股東關注美方要求公司機密　台積法務長：不會洩露真正敏感資訊

緬懷賈伯斯逝世10周年　庫克：每一天都想念你

新港奉天宮前砍人案6小時偵破　翁章梁加菜金慰問警方

七期75億商業地突撤標　皇翔建設證實搶先攔胡

兄弟洋投5搶3　林威助：新洋投註冊機率5成以上

怡客推五倍券「花1千變2160元」　連鎖咖啡最優惠

新婚滿週年肚皮沒動靜　37歲大牙生子計畫關鍵時間點曝光

想看煙火還有機會！住飯店「送國慶煙火席位」　加碼早餐、樂園門票

50萬股民注意！0056將配息1.8元　配息率5.6%

地方熱門新聞

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

KTV今起開唱　台中業者設消毒防疫門

花蓮環警監聯合取締改裝車　開出逾500罰單

國慶連假飯店民宿大客滿　估7萬遊客擠爆墾丁　

台南市府員工上班群組賣東西從嚴處理

花蓮警使命必達　五倍券分送12郵局

嘉義男團載滿刀準備火拚　一動作被捕

火神護祐平安祈福2

看中高消費力　樂高專賣店進駐新竹市

環保教育結合最美星空音樂會

交通安全月麥寮街上道安踩街活動

防疫微解封 KTV復業　防疫防鬥毆屏警準備好了

高鐵設四城站　游錫堃：留下污點就不好

台南調製飲品抽驗37件飲料均合格

更多熱門

相關新聞

金錢豹喝酒+小姐作陪觸哪條法　規定不明難取締

金錢豹喝酒+小姐作陪觸哪條法　規定不明難取締

全台知名的金錢豹酒店7日下午2點將轉型為自助式KTV，依照中央流行疫情中心規定，二級警戒下的自助式，包廂內不能喝酒，只能喝水，不能有小姐作陪，但市府卻相當苦惱，客人如果說小姐是朋友，如何認定是作陪的？如果桌上大膽的有放酒，該罰公司或客人？根據哪一條？市府坦承，能罰的，其實只有未戴口罩，以及小姐和客人坐得太近。

史上首次！　台南Q3買賣移轉棟數超車台北269棟

史上首次！　台南Q3買賣移轉棟數超車台北269棟

金錢豹轉型防疫更嚴　4坪包廂只能坐4人

金錢豹轉型防疫更嚴　4坪包廂只能坐4人

確診女機師2孩居隔！北市114人自主健康管理　2校＋1補習班停課5天

確診女機師2孩居隔！北市114人自主健康管理　2校＋1補習班停課5天

台南調製飲品抽驗37件飲料均合格

台南調製飲品抽驗37件飲料均合格

關鍵字：

台南疫情觀光景點防疫鬆綁

讀者迴響

熱門新聞

陳柏惟認了疲勞駕駛　「我非常不好意思」

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

第11輪分流預約！BNT第1劑10/11、AZ第2劑10/12開放

Albee激戰忘鎖門！男友媽親睹這幕

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

9月手機降價榜出爐！這款iPhone下殺5千　安卓旗艦機降2萬

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面