確診女機師2孩居隔！北市114人加強版自主管理　2校＋1補習班停課5天

【16：03 北市府更正柯文哲、黃珊珊口誤】

記者袁茵／台北報導

指揮中心6日宣布，新增5例境外移入，其中一例為華航女機師（案16377），曾經接種過2劑莫德納，2名小孩就讀北市大安區、文山區的國小，已預防性停課1日。台北市政府表示，萬芳國小與建安國小及一間補習班都受到影響，總計114人必須加強版自主健康管理。

指揮中心表示，案16377是華航女副機師，已經接種過2劑莫德納疫苗，返國後依規定進5天居家檢疫，之後進行9天加強版自主健康管理，10月5日採檢陽性，Ct值33，10月6日二採Ct值22，個案有兩名就讀小學的小孩，目前有2間學校預防性停課1天。





▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

台北市政府6日下午召開防疫記者會，柯文哲說明，案16377打過完整2劑莫德納疫苗，且接種超過14天，最近曾飛過美國、新加坡，於9月27日至10月1日居家檢疫5天，10月2日可自主健康管理、出門，10月5日因為要再次飛行所以採檢確診，Ct值22，10月6日再採檢Ct值22。

柯文哲強調，打過兩劑疫苗不代表不會被感染，就算有完整疫苗還是仍會發生突破性感染，且感染後還是有可能感染他人，因為Ct值22，以科學上來說，Ct值28以下就有可能感染他人，打過疫苗僅是不容易死掉、住加護病房，但不能保證不被感染。

此外，案16377還有2名就讀文山區萬芳國小、大安區建安國小的小孩，柯文哲爆料，由於2姐妹有讀才藝班，所以就讀學校不同；媽媽（案16377）染疫確診，由於基因定序尚未出爐，不知道是否為Delta病毒株，所以與2姐妹同班的同學都要居家隔離5天，倘若2姐妹解除隔離採檢時陰性，全班同學才能解除隔離。

台北市副市長黃珊珊補充，案16377於10月1日居家檢疫結束，並在自主健康管理期間與小孩接觸，而2名小孩在10月4日、10月5日有到校上課與同學接觸，10月5日晚間接到中央通報後，已有立刻做預防性停課，目前是停課1天，而剛剛出爐的是4名家人都採檢陰性，2機組同事10月4日採檢陰性，今日報告尚未出爐。

關於2孩子與同班同學狀況，黃珊珊指出，2名學生分別為國小2年級、國小3年級，大安區建安國小受影響的師生、課後班加起來43人，文山區萬芳國小受影響人數為59位，另還有補習班14人，目前這100多人會列為自主健康管理。

不過，會後台北市政府澄清，柯文哲與黃珊珊口誤，大安區建安國小狀況為「班級學生28生、他班3生、教師12人」，文山區萬芳國小狀況為「班級學生28生、扯鈴隊8生、課後班12生、教師9人」，某補習班為「班級學生12人、老師2人」，總計114人全都是「加強版自主健康管理」，停課日期從10月6日至10月10日，10月12日週二復課。