台南調製飲品稽查結果出爐　抽驗37件飲料均合格

▲台南市衛生局抽驗全市37件飲料檢驗衛生標準，結果均符合規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

手搖飲料廣受消費者喜愛，為確保飲料業者落實標示規定及衛生標準，台南市衛生局配合食藥署執行現場調製飲品相關查核，台南市飲料店業者共計94家，其中總糖量及總熱量標示4件與規定不符（其中1件移外縣市辦理），咖啡因標示1件與規定不符，皆已處辦完畢，另抽驗37件飲料檢驗衛生標準均符合規定。

衛生福利部於109年10月5日公告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，自2021年1月1日起，現場調製之飲料，應標示該杯飲料總糖量及總熱量（包含該杯飲料之原料本身含有糖量及額外添加糖量與熱量），另總糖量及總熱量亦得以「最高值」表示（須註明最高值），咖啡、茶及果蔬品名之飲料亦應符合此規定。

為加強台南市業者「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」之瞭解，衛生局於2020年11月16日辦理「市售飲料類產品相關標示規定」之衛生講習，協助台南市業者瞭解現行飲料標示相關規定，衛生局辦理餐飲相關衛師講習亦加強宣導「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」。

衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，未依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」標示者，係違反食安法第25條，依同法第47條規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；標示不實者，係違反食安法第28條，依同法第45條規定，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。