金錢豹「喝酒+小姐作陪」觸哪條法　中央規定不明難取締

▲在金錢豹有小姐作陪喝酒，觸犯哪條法令，市府表示，中央規定不明難取締。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

全台知名的金錢豹酒店7日下午2點將轉型為自助式KTV，依照中央流行疫情中心規定，二級警戒下的自助式，包廂內不能喝酒，只能喝水，不能有小姐作陪，但市府卻相當苦惱，客人如果說小姐是朋友，如何認定是作陪的？如果包廂內有酒味，客人辯稱是剛聚餐完再來的又如何處理；如果桌上大膽的有放酒，該罰公司或客人？根據哪一條？市府坦承，能罰的，其實只有未戴口罩，以及小姐和客人坐得太近。

受不了疫情衝擊，已有5個月沒收入的金錢豹酒店，為了生存配合中央規定，轉型為自助式KTV，引發社會熱烈討論，有人哀嘆以後去金錢豹，沒小姐作陪，沒酒可喝，還去嗎？但也有人抱持朝聖心態，想要一睹只能官員、富商等人能去的金錢豹，倒底長什麼模樣？

金錢豹創辦人袁昶平更是相當罕見的主動發出一封公開信，首次開放媒體入內參觀，以表示公司全力配合政府防疫政策。

但包廂內真的不能喝酒、飲食，不能有小姐作陪嗎？市府承辦單位表示，客人如果說，坐在旁邊的小姐是他朋友，該如何認定不是？難道還要調查2人關係？客人臉紅通通的全身酒味，客人說，剛和友人聚餐後再來唱歌、喝水解酒，錯在哪裡？

即使碰上白目的客人，把酒放在桌上又如何？承辦人員坦承說，不知該以哪條法令開罰，不過當下還是先紀錄，再請示中央如何罰？

承辦人表示，包廂內眼見所及，未戴口罩，依傳染病防治法罰3000元起跳，小姐和客人坐在社交距離之內，以及人數超過容留規定，可罰6萬元，但社交距離是1公尺或是1.5公尺，中央沒載明，中央種種規定都不明確，累的是地方政府。