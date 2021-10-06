金錢豹轉型「防疫比中央更嚴」　4坪包廂只能坐4人

記者鄧木卿／台中報導

全台知名的金錢豹酒店受不了疫情影響，5個月沒有收入，業者正加緊施工趕在明天下午2點轉型為自助式KTV，收費方式也曝光，公司接到不少詢問電話，網路上也討論熱烈，想一睹內部裝潢倒底是多麼金碧輝煌？業者強調，不但全力做好防疫，還會比中央更嚴格，以13.69平方公尺（約4.14坪）的包廂為例，依法容留6人，但公司只會容許4人，希望好不容易復業後，能確保員工有工作可做。

▲金錢豹酒店轉型為平價自助式，業者強調防疫比政府更嚴格，包廂法定容留6人僅會坐4人。（圖／記者鄧木卿攝）

酒國名店、美女如雲的金錢豹傳出轉型為自助式KTV後，引發社會各界熱烈討論，有人哀嘆以後去金錢豹，沒小姐作陪，沒酒可喝，還去嗎？但也有人抱持朝聖心態，想要一睹只能官員、富商等人能去的金錢豹，倒底長什麼模樣？

金錢豹創辦人袁昶平更是相當罕見的主動發出一封公開信，首次開放媒體入內參觀，以表示公司全力配合政府防疫政策。

轉型為自助式KTV的收費方式也提前曝光，以每小時計算，特小包廂4人1000元，小包廂2000元、中包廂3000元、大包廂4000元、特大包廂5000元，每間包廂送一瓶礦泉水，每間都有人數限制，每超過1人就加收250元。

業者表示，為了把握政府復業的美意，公司採取最嚴格的管控，除了例行的實聯制、戴口罩、手部消毒、包廂內只能喝水、不能飲食、不能喝酒之外，首次實施的是每間包廂內都有法定容留人數，但公司比中央嚴格，以13.69平方公尺為例，法定可容留6人，但公司規定只能4人；以最大包廂66.74平方公尺為例，法定容留29人，公司只能28人，就是要全力落實防疫。

有幹部認為，如果轉型自助式生意不錯，也不排除就直接經營下去，或許有可能酒店、自助式混合也行，老闆還是會隨時調整經營模式，畢竟是生意人，一切以賺錢為要。