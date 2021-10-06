火神護祐平安祈福2　火見樓風華再現

▲台南市消防局長李明峯、第七大隊長黃輝林、祀典武廟主委林培火等人，共同宣布再度舉辦「火神護祐、平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊為推廣消防防火災宣導及古蹟防災，結合台灣祀典武廟火德星君，辦理消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，受到各界熱烈響應，成為2021新春台南市區街道最美麗的古蹟觀光夜景，6日宣布再度舉辦「火神護祐、平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽活動。

台南市消防局第七大隊，結合台灣祀典武廟火德星君，辦理消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，活動落幕後更將首批燈籠送至日本群馬縣參展，搭配市府水果成功行銷城市外交，也由衷感謝日本近期捐贈台灣新冠肺炎疫苗之美意。

延續活動熱潮，台南市消防局長李明峯，親自率第七大隊長黃輝林等人，6日在祀典武廟與主任委員林培火、常務委員陳弘林、管理委員王文義及廟方各委員的共襄盛舉，宣布「火神護祐、平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽活動再次啟動；歡迎在地的國中、國小及幼兒園等學校自10月15日起，可至祀典武廟或消防局第七大隊、中正分隊、南門分隊、德興分隊、灣裡分隊、東門分隊、崇善分隊及後甲分隊等地點領取空白燈籠，並報名參加比賽（領完為止），繪製完成請於2021年11月20日前繳回至原領取單位。

消防局長李明峯表示，祀典武廟祭祀的火德星君即民間俗稱的「火神爺」，掌管天下一切火之事務，是火神也是消防人員的守護神，非常感謝祀典武廟今年能再次與消防局第七大隊共同辦理活動，同時秉持著市長黃偉哲的施政理念，再次藉由消防燈籠的繪製防火觀念向下扎根，除了推廣防火防災意識，也期望藉由點燈儀式祈求庇佑台南市民四時無災、八節有慶、疫情退散，同時也為市民、為消防同仁祈福。

消防局中正分隊於中央的高塔「火見樓」，是1930年（民國19年，日昭和5年）為紀念對消防隊有功的柱吉秀雄而建，是當時台南市區最高的建築物，過去扮演著守護安全的千里眼，也是日治時期及台灣光復初期唯一的消防據點，這次消防燈籠收齊後，將展示於祀典武廟及中正分隊，讓百年建築「火見樓」風華再現，同時作品預計於2022年1月19日於中正分隊，邀請市長黃偉哲親自點燈並頒發各組前三名獎狀、消防寶寶及獎金，希望藉由燈籠繪畫募集學生的創意成果懸掛於消防隊外牆，讓市民朋友共同見證與欣賞，熱情歡迎在地的學校師生踴躍參與。