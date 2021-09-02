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台南安平觀音亭盂蘭盆消災祈福法會　法會殊勝圓滿

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅/台南報導

台南市安平觀音亭今年農曆7月25日中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，下午2時半開始，十界眾生好兄弟們皆能皈依三寶，發心懺悔，餓鬼道好兄弟開咽喉得清涼，飽食安康，離苦得樂，懺悔己過，往生極樂世界。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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安平觀音亭將今年普度四方信眾捐贈的供品，連同廟方提供的供品，於2日發放給安平地區低收入戶，廟方並頒贈紅包濟貧，以發揚觀音佛祖慈悲濟世普度眾生的慈悲精神。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
以往每年農歷七月十五日，台南安平觀音亭都舉辦啟建中元報恩護國息災三時繫念法事，今年因疫情而舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
據了解，盂蘭盆法會是行超度歷代宗親，為現世父母祈福消災的宗教儀式，“盂蘭”即倒懸之義，“盆”則為救護之器，故以盂蘭盆意為：救倒懸、解痛苦，的意思。因為眾生在地獄、餓鬼、畜牲三塗惡道，所受之苦難，就如同人的腳朝上、頭朝下，倒懸著的一般痛苦。如果能依據《佛說盂蘭盆經》的舉辦法會，就能解脫眾生受顛倒的苦難。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
盂蘭盆會之起源，是在2600多年前的佛陀時代。釋迦牟尼佛的弟子目連尊者，修法得到六通之後，用天眼觀看到自己的母親，墮在餓鬼道中受極大苦，心生悲痛，就以神通力用自己的缽，盛食物給母親吃，但是所有的食物，剛到母親口邊就化成炭火。目連見後，悲痛欲絕大哭不己。救母不成，於是目連來到佛所，將自己所見告訴佛陀，以求救度母親的方法。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
佛陀告訴目連尊者表示，其母因生前罪根深結，所以才會感招這種苦報。這種苦報不是一個證到阿羅漢的人，可以解救的，現在只有仰仗供養，十方僧眾的功德力，才能使其的母親獲得解脫。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
佛陀告訴尊者，十方的眾生，都應當在7月15日這一天，也就是眾僧解夏自恣的日子，用盆子裝百味美食，為自己七世父母，及現世在厄難中的父母，供養十方僧眾。以這種殊勝的功德，來救度亡故的父母及六親眷屬，為在世的父母及六親眷屬祈福消災。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
因為這一天，一切聖眾，或在山間禅定、或得四道果、或在樹下經行、或六通自在教化聲聞緣覺、或十地菩薩大人，權現比丘，在大眾中，皆同一心，受缽和羅飯，具清淨戒，聖眾之道，其德汪洋。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
正是因為用盂蘭盆，供養自恣僧的功德，過去世父母、六親眷屬的三塗之苦，應時就能得到解脫，衣食自然;現在在世的父母，能得到福樂百年的果報。如果七世父母，生到天上，會自在化生，入天華光。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
目連尊者就依照釋迦牟尼佛的教示去供養，果然自己的母親，因為這個功德，而脫離餓鬼道超生天道，讓目連高興不己。

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，舉辦盂蘭盆消災祈福法會，普度祭用品皆以素食為主，禮請到高雄佛教會理事長悟豪法師率眾主行蒙山施食植福法會，十分殊勝圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市安平觀音亭「超薦牌位」，在完成法會儀式後，以火化之迴向亡者，令其罪障消除，往生佛國，而達法會冥陽兩利的目的。

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