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台南消防無人機隊加強整備 　 讓市民中秋佳節平安團圓

▲中秋連假期間，台南市消防局無人機隊不敢鬆懈加強整備，要讓所有的台南市民能夠安心度過中秋節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋連假期間，台南市消防局無人機隊不敢鬆懈加強整備，要讓所有的台南市民能夠安心度過中秋節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋連假期間，台南市消防局無人機隊不敢鬆懈，除了加強無人機的保養外，亦強化無人機飛手的操作訓練，目的就是要讓所有的台南市民能夠安心度過中秋節。

消防局無人機隊成立於2020年8月19日，同時並設置無人機模擬訓練中心，透過無人機模擬訓練中心（Drone Simulation Training Center,DSTC）的啟用，能提供人員以3D擬真立體情境畫面練習考照航線項目及模擬各類災害應用，可以強化飛手應變與操控能力，亦能讓所有已取得證照的飛手能利用模擬器練習維持手感，在實飛時更能得心應手，強化操控熟悉度。

消防局目前無人機隊領有合格證照之飛手共有28位，每個救災救護大隊配置約3-5位，預計未來再培訓14位飛手加入無人機隊行列，以確保有充足的飛手投入待命救災的任務。無人機亦配置於各救災救護大隊，以確保接獲救災勤務派遣時能夠第一時間出勤救災。

▲中秋連假期間，台南市消防局無人機隊不敢鬆懈加強整備，要讓所有的台南市民能夠安心度過中秋節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

無人機可於火警、搜溺或山域走失協尋救災現場，即時空拍瞭解災害現場情資，提供指揮及搶救人員研擬人車部署及消防戰術使用。於火災現場，可利用空拍機搭載熱顯像設備顯示建築物周遭環境、燃燒狀況、延燒方向及受困者位置，以供指揮官及搶救人員研擬人車派遣及戰術應用，適當調配人車至迫切所需之處，避免火勢延燒到其他建築物。

如在開放水域搜尋溺者，亦可利用空拍機空勘目標區域，以利擬定搜索救援計畫，提升成功尋獲溺者之效率，亦可於發現溺者時，吊掛投放救生圈或救生衣等浮具給待救者，以增加等待救援成功的機率。無人機隊成軍至今已投入各項救災及救溺勤務，舉如2021年8月9日永康區中山南路工廠火警、8月21日仁德區色真顏料工廠火警及9月10白河山區失蹤協尋，無人機均能在第一時間將訊息回傳給指揮官，作為指揮官下達指揮決策的重要參考依據。

市長黃偉哲表示:要將台南市打造成智慧城市、科技救災，無人機是重要環節，更期許建立跨局處間彼此互相支援機制，擴大無人機應用層面，展現黃市長打造智慧城市，守護大臺南公共安全之決心。

消防局局長李明峯表示，無人機隊在成軍後，已執行多項災害勤務，在災害現場執行無人機任務協助救災，將科技救災付諸實行。中秋連假期間，無人機隊也加強整備待命，目的就是要讓所有的台南市民都能夠安心過節。

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