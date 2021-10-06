快訊／陳柏惟坦承疲勞駕駛肇事逃逸　「我感到非常不好意思」

▲台灣基進立委立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭逢罷免危機，資深媒體人黃揚明6日指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪。對此，陳柏惟受訪時證實，當年是因為「疲勞駕駛」肇事，在罷免案前夕發生這件事情，他感到非常不好意思。

資深媒體人黃揚明6日透過臉書指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，他近日接獲爆料，有證據顯示陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。

對此，陳柏惟受訪時表示，判決書裡面寫得很清楚，他在加入台灣基進參選時，就有跟黨主席陳奕齊及同事報告過，「我沒有否認過這件事情」，他在事發後也有跟當事人保持聯絡，對方希望不要公開這些東西，「攻擊針對我就好，千萬不要打擾他們家人」。

陳柏惟坦言，這件事就是做錯了，當時他身兼兩份工作，通常工作到深夜或凌晨，那天的意外是發生在凌晨6點，他要從高雄鹽埕返回鳳山的住家，因為在回程路上疲勞駕駛，導致跟騎士發生擦撞，經過警方通知報案，當時的酒測值為零，「這是影響對我人生蠻大的事情」。

陳柏惟認為，勇敢面對才是最好，這件事影響他的人身價值觀，事後他也在偵查庭坦誠面對，並且非常積極尋求和解，真的不想要打擾對方的家人，「對他們家來講已經放下了，在和解內容該說的也都說了」。

陳柏惟也強調，這不是抹黑、這是事實，但是跟罷免案一定要區別來看，因為當時自己沒有立委身份，「那時我還不是那麼成熟」，他也反省人生有些事情要調整，後來參選相信選民也能夠理解，但是在立委罷免案滾滾而來時，發生這件情造成大家擔心，「我感到非常不好意思」。