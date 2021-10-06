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快訊／金山海面火燒船！濃黑煙竄天際　鄰近漁船救援中

記者郭世賢／新北報導

【更新15:55】船上5人全數獲救。

新北市金山區海域今（6日）下午3時許發生一起火燒船案件！有民眾在金山台二線36.5公里處，看見一艘漁船離岸約2公里海面起火燃燒，冒出大量濃煙，鄰近漁船前往救援，確認是否有人員傷亡，至於詳細起火原因仍有待調查釐清。

出稿時間：15時43分
更新時間：15時55分

▲金山外海火燒船　鄰近漁船救援中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金山外海火燒船！濃黑煙竄天際，鄰近漁船救援中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山外海火燒船　鄰近漁船救援中。（圖／記者郭世賢翻攝）

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