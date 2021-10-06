屁孩夜衝醉駕無視紅燈「直直闖」　連扯3謊下場慘曝

▲高雄市一名19歲男子酒駕，一連3騙，都被警方揭穿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名19歲的蘇姓男子跟16歲的友人共乘一部機車，就在前往鳳山菜市場工作時被警方攔下來，結果這名蘇姓男子一連三騙，先騙沒有酒駕、再騙騎車的不是自己，就連進到警局之後，還假冒自己弟弟的身份，不過都被員警一一揭穿，現在除了酒駕之外，還要被依照「使公務員登載不實罪」來偵辦。

就在5日的凌晨三點左右，高雄市新興分局員警在中正三路以及林森路口發現一部雙載機車，不過這部機車違規闖紅燈，所以被員警攔下來了，騎車的是19歲的蘇姓男子，他表示自己跟朋友要趕到鳳山菜市場工作，但是身上飄著淡淡酒味，員警詢問他有沒有喝酒，他否認。

▲高雄市一名19歲男子酒駕，一連3騙，都被警方揭穿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

直到員警拿出了酒測器要對他進行酒測，他才坦白自己有喝酒，不過這時候他又表示騎車的是16歲的友人，員警翻了白眼，告訴他尾隨過程都有錄影，提醒他欺騙警察，會涉犯「公務員登載不實罪」，他才又說確定是騎車的是自己，結果進行酒測之後，酒測值超標，送進派出所。

到了派出所在進行筆錄，眼尖員警發現他跟提供資料查核的照片，兩個略有差異，這才發現他又提供「錯誤資料」，他又謊報自己弟弟的身份，當場被揭穿，他才坦承自己沒有駕照才謊報，一連三騙都被拆穿，現在除了公共危險罪之外，還得多一條「使公務員登載不實罪」送辦。



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