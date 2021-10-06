高鐵宜蘭站選址釀政治風暴　國民黨團提3問轟派系分贓

▲國民黨團舉行「高鐵延伸四城站，地皮炒夠了没？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

高鐵延伸宜蘭選址問題紛擾不休，「四城」與「宜蘭」兩方案拔河，引發政治風暴，民進黨派系英系要角、立委陳明文日前為此轟交通部長王國材應下台，曾任宜蘭縣長的立法院長游錫堃也質問王「專業在哪」；對此，國民黨立院黨團總召費鴻泰6日舉行記者會提出3大質疑批，其中恐牽涉土地炒作、派系分贓。

國民黨團總召費鴻泰、副書記長洪孟楷、國民黨立委曾銘宗舉行「高鐵延伸四城站，地皮炒夠了沒？」記者會，費鴻泰會中分析，隸屬民進黨派系正國會的交通部前部長林佳龍任內主張設在宜蘭市，但現任交通部長王國材是被行政院長蘇貞昌提拔，後來主張設在四城，其中恐牽涉土地炒作、派系分贓。

費鴻泰說，現在正國會「老大」游錫堃與英系結合起來，質疑王國材的專業，「請問這些派系的朋友們，你們的土地買好買滿了嗎？」他們鬥的到底是專業還是權力鬥爭？民進黨的內心真的有人民嗎，還是是為了派系利益？

費鴻泰並提出3大質疑：高鐵宜蘭站工程經費高達1700億，為何沒有經過可行性評估？決策為四城設站是誰拍板？到底是為了蓋高鐵，還是大炒地皮？呼籲蘇貞昌應該說清楚。

曾銘宗也說，高鐵宜蘭站沒有經過可行性評估，就直接進入綜合規劃階段，過程已經引發很多學者質疑，恐是嚴重的行政瑕疵。