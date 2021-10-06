美國要求台積電交機密資料　曾銘宗獻3策：向Intel調資料反制

▲國民黨團舉行「台積電面對美國抄家 蔡政府束手無策？！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國政府要求台積電等半導體製造商交出客戶、庫存及銷售資料等企業機密資料，國民黨立院黨團6日舉行記者會，國民黨立委曾銘宗會中提出3點建議稱，蔡政府應該硬起來向美方抗議，經濟部要趕快介入協調，且若美國政府要強硬執行，我政府是否也可以向Intel等美國企業調銷售資料？

國民黨團今天上午舉行「台積電面對美國抄家，蔡政府束手無策？！」記者會，曾銘宗痛批，美國政府要求台積電交出企業資料，將會影響逾95萬名股東權益，台積電又佔台股權值高達29％，影響廣大股東投資人權益，呼籲蔡政府硬起來，因為美方此舉已經違反《營業秘密法》規定。

曾銘宗並提出3點建議指：第一，可以由外交部、經濟部直接向美國政府抗議，政府不應該跟民間企業調資料，因為經濟部都不能直接向台積電調資料，為什麼美國政府可以？第二，經濟部不應置身事外，要趕快介入協調，第三，倘若美國要強硬執行，政府是否也可以向Intel等美國企業調銷售資料？

國民黨團總召費鴻泰說，美國過去在面對技術不敵其他國家時，就會利用《反托拉斯法》等方式，要求其他國家的企業交出關鍵技術，例如過去美國打壓東芝、日立，倘若現在完全按照美方要求，讓台積電交出資料，「護國神山還會是護國神山嗎？」

費鴻泰表示，現在「護國神山」碰到10級大地震，蔡政府不應該再用鴕鳥心態裝聾作啞；並批評經濟部長王美花懦弱說法，「就像一個小媳婦在那邊顫抖」，讓國民黨團深感痛心，「不要看到了美國就自動矮半截、卑躬屈膝的」，呼籲政府至少學學韓國，大聲幫SK海力士、三星等企業講話。

新竹縣國民黨立委林為洲說，相對韓國政府已經與半導體協會組成「產官應變委員會」，對抗美國無理的要求，為什麼台灣還不緊張？呼籲不要讓企業獨自對抗這麼龐大的美國政府，另為阻擋美方把黑手伸進企業，周五國民黨團將提案要求政府組成產官應變小組。