新版LOGO花費近500萬遭疑「錢用去哪」　監察院回應還做了這些事

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委費鴻泰日前指出，監察院的新視覺設計總共耗費新台幣490萬元，質疑一個圖樣怎麼需要近500萬元的預算。監察院5日回應，全案是依據《政府採購法》辦理公開評選，包括監察院LOGO、延伸之事務用品及傳播用品等設計與製作，以及監察院與國家人權委員會的簡介影片等。

監察院5日發布新聞稿表示，監察院的「總體識別設計及製作案」，是依據《政府採購法》辦理公開評選，期望透過專業設計團隊整體規劃及設計，完善監察院對外識別形象之專業度及親民度。

監察院指出，全案包括監察院LOGO、延伸之事務用品及傳播用品等設計與製作，如中、英、日、西等4種語言的職權簡介、古蹟意象摺頁，以及監察院與國家人權委員會的簡介影片等。

監察院表示，監察院近期更換新款LOGO，期望藉由簡潔、可識性高的設計，創造嶄新符號記憶，提升監察院對外新形象及新氣象。

監察院說明，LOGO設計意象包含三個關鍵概念，分別為「百年風貌」、「與民交流與專業把關」及「時代精神及轉型更迭」，以極簡易記的形態，因應當代美學與符號溝通訊息氛圍，著重整體和諧及平衡，重新詮釋監察院的核心精神。

監察院強調，透過總體識別設計案，呈現守護人權、為公義把關、落實人權促進及保障、回應人民期待等理念，也包含監察職權及人權業務概況、未來蛻變與展望等，以利各界瞭解我國人權保障成果及各項工作概況。