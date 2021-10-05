疫苗名額有限量　許淑華批：柯文哲跟市民玩魷魚遊戲？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

第10輪AZ二劑昨（4日）預約，台北市7萬2880劑名額不到一天全數額滿，造成部分民眾還得預約其他縣市、到外縣市接種疫苗。對此，台北市議員許淑華表示，明明中央給了北市12萬劑疫苗，卻不一次給足，「又要推卸責任給中央？」

對於疫苗施打量，許淑華表示，中央明明給了台北市12萬劑疫苗，結果才釋出7萬多劑，柯市府晚間就透過副市長蔡炳坤說，「以過去的經驗」，預計民眾「施打意願只有6至7成」，然後又一句疫苗能量不足來甩鍋，「但為什麼擅自決定台北市民的施打意願只有6、7成？」

許淑華指出，無法開足12萬配額有失首都風範。台北市醫療資源比起全國相對優渥，隨便一家醫學中心也可以完成這個任務。而弔詭的是，出現爭議一天之內，蔡炳坤馬上加開3萬劑的接種，代表台北市是有醫學中心可以負擔這項業務。

許淑華表示，過去柯文哲在疫苗分配多次出現爭議，這次又不一次給足扣留2萬劑疫苗，難道要把台北市民，丟進疫苗的生存危機遊戲裡嗎，「北市府不願做，不認錯，又要推卸責任給中央？」

針對指揮中心稱，北市應有12萬名額可預約，蔡炳坤4日受訪時回應，由於北市要考量各醫療院所量能，包括目前正在同步接種流感疫苗，另一方面要避免同一個接種點、不同疫苗造成混淆，且近來有縣市陸續發生BNT、AZ疫苗抽取狀況，所以謹慎交代各醫療院所要引以為鑑，不可發生類似情形。

至於中央開放第10輪AZ第二劑預約，蔡炳坤指出，已經加開花博爭豔館3萬劑量能，尚須預留2萬多劑提供65歲以上長者接種第二劑，此部分將協調醫院開設特別門診，提供預約接種。