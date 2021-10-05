「河濱慢跑脫口罩」有望！陳時中：是下一波考慮重點

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布二級延長到10/18，今開始鬆綁多項防疫措施，如在山區、海邊等空曠地方沒有大量人潮時可以脫口罩，但開放範圍未包含熱門的「河濱慢跑」，令不少愛好者失望。指揮官陳時中今坦言，河濱慢跑、健行是下一波重要考慮的一環。

二級警戒措施一樣維持外出全程戴口罩，除了有條件脫口罩地方之外，此外還包括實聯制、社交安全距離，營業場所和公共場域也要做人流控管和總量管制。

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場所管制放寬方面，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目播映場所、視聽歌唱場所（自助式KTV和電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

宗教祭祀則是有條件開放進香團、餐會活動，祭祀場所入座可不限梅花座，但不可遶境。餐飲方面，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌敬酒，放寬桌菜和自助式餐廳取菜。電視主播可以保持適當社交距離下不戴口罩播報。

針對河濱慢跑是否可以脫口罩，陳時中今表示，運動類應該要早點開，因為都鼓勵大家運動，但是有些運動有肢體接觸，有些地方人潮比較多，所以開放會比較困難，但是慢跑、河濱健行，會是下一波開放的重要考慮。

有媒體發現，不少登山與海邊戲水民眾沒戴口罩，但現場無人提醒或稽核。陳時中說，不會找專人去監督，民眾互相提醒就可以了。



