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黃珊珊批口罩鬆綁「標準難以理解」！陳時中：路上不會嘴巴一直開

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

中央近期鬆綁戶外戴口罩規範，北市副市長黃珊珊批評，「有些標準真的很難理解」，不解為何上山下海都開放了，餐飲業也全解封，但只有山林與海邊空曠區不需戴口罩。對此，指揮中心今回應，生活該如何尋求平衡大家都在努力，戴好口罩是保護自己與尋求生活平衡的一部分。

針對防疫規範鬆綁，指揮中心昨針對口罩指引再度做滾動式調整，指揮官陳時中指出，戶外空曠地區包括，農、林、漁、牧等工作，或是周圍環境空曠，就不一定要戴口罩，但仍強調，還是要隨身攜帶口罩，與人交談時還是得戴上。

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對於餐飲解封與空曠地區解封，北市副市長黃珊珊發文表示，其實空曠場域很多，中央只放寬山林與海邊，但是還有很多大型公園、河濱公園、空地廣場也很空曠，但既然餐飲業都可以全解封，不需隔板梅花座，那為何只有山林與海邊空曠區不需戴口罩？在河濱公園與馬路上跑步還要不要戴口罩？批評「有些標準真的很難理解」。

陳時中今回應「在路上不會一直把嘴巴開開啊」，他說明，基本上戴口罩是保護自己重要工具，生活也是要過，該如何尋求平衡大家都在努力，所以用餐時一定口罩會拿下來，讓大家能更自由吃飯是一種頻率問題。

陳時中也提醒，平常無法維持社交距離，就算是在山上也要把口罩戴起來，在街上容易碰到人，戴好口罩是保護自己與尋求生活平衡的一部分。

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