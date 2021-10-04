2021資料創新應用競賽　元智資工系學子奪銀獲獎金8萬元

▲獲獎的團隊組員由左至右分別為李丞翔、顏伯任、廖金億、邱浤竣同學。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台北市電腦公會辦理「2021資料創新應用競賽」，元智大學資工系顏伯任、廖金億、邱浤竣、李丞翔等4位同學，在元智資工系簡廷因教授的帶領下，組隊參加2021資料創新應用競賽，於眾多隊伍脫穎而出，榮獲淡海新市鎮加值服務組銀獎佳績，獎金高達8萬元。

元智大學4日表示，「2021資料創新應用競賽」，此次競賽分別有六大主題，今年首度參與資料創新應用競賽的交通部科技顧問室，以淡海新市鎮作為試驗場域，攜手與華電聯網(股)公司合作獨家釋出CCTV影像資料、車用高精地圖，期望團隊可結合AI技術進行智慧交通、智慧觀光之實際應用。該主題晉級複賽之隊伍共有10組，經由簡報解說與評審提問答詢，將各項成績綜合並列入決賽評比。

隨著汽車工業的蓬勃發展，智慧車輛已逐步成為全球各個國家，最積極發展的目標之一。近年來在台灣，政府也積極開發智慧交通，然而，由於台灣的交通密度過高，造成現今智慧交通在發展過程中面臨許多問題，根據統計，道路交通事故原因別中，有將近四成的發生原因都與「其他駕駛人過失」有關係，這其中包括了闖紅燈、違停、與車禍等等。

為了可以減少車禍發生的機率，元智資訊工程學生設計一款不須增設其它額外硬體設備的系統，糾糾蹦蹦一把抓，針對各路口現有的閉路電視，運用影像辨識技術辨識競賽釋出的CCTV影像資料，辨識車輛位置後，透過演算法計算方式，計算出車禍的發生的機率，並結合車用高精地圖，將各路口即時的車道車流量資訊於網頁上進行呈現，並提供歷史資訊回顧功能，供政府施政參考以及駕駛人做為行車前參考，不僅讓政府施政省時又便利，也讓駕駛人行車過程中更加安全。