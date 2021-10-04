潘朵拉文件外洩！英前首相布萊爾買豪宅「避稅千萬」　曾批賦稅不公

▲英國前首相布萊爾與夫人雪莉被控透過離岸公司購買豪宅，藉此避腳印花稅。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

國際調查記者聯盟（ICIJ）公布外洩財務文件調查報告「潘朵拉文件」（Pandora Papers），由全球117國600多名記者參與分析，其中英國前首相布萊爾（Tony Blair）夫婦遭爆料2017年時透過買下離岸公司的方式，取得該公司旗下位於倫敦價值645萬英鎊的連棟別墅，藉此逃避支付31萬2千英鎊（約新台幣1173萬元）的印花稅。

根據英媒《BBC》報導，布萊爾與他的律師妻子雪莉（Cherie Blair）購買房產的手段別具巧思，他們首先在英國聯合成立一間公司，接著於2017年7月斥資645萬英鎊（約新台幣2億4257萬元）購買位於倫敦西敏市馬里波恩哈考特街（Harcourt Street）的4層樓連棟別墅，做為雪莉的法律諮詢公司辦公室與女性基金會所在地。

潘朵拉文件顯示，從英國土地註冊的紀錄上來看，該棟建築物的前任屋主為英屬維京群島的羅曼斯通國際有限公司（Romanstone International Limited），該公司由另一間離岸公司所擁有，其股東為扎亞尼家族（Al Zayani）成員，包括中東國家巴林政府的工商業旅遊部長。

▼從25公尺高處鳥瞰倫敦市中心馬里波恩的全景。（圖／達志影像）

布萊爾夫婦成立一間英國公司後，透過收購離岸公司羅曼斯通來買下這棟4層樓建築，夫婦倆各持50%的股份，在完成收購後便關閉這間離岸公司，並將房屋登記在英國。英國法律規定，以一定價格購買物業或土地的人需支付「印花稅」，然而若是購買擁有房產的公司，卻無須繳納印花稅，因為這代表公司的股東正在轉手，而非該房產實際所有權。

雪莉對此解釋，當時房屋的賣家堅持透過這種方式來賣屋，且根本不知情前任屋主與其股東之家族涉足巴林政壇；而基於英國法律規定，若未來出售該棟房屋時，就必須繳納資本利得稅。

據悉，布萊爾早在2007年卸任後便被質疑為何能累積數量龐大的資產，在買下該棟4層樓別墅前，早已耗資3千多萬英鎊購買38處住宅。儘管這種購屋方式並未違反英國法律，但布萊爾早就被外界認為擅長鑽法律漏洞，且還曾批評英國賦稅制度不公，是特權、騙局、金融交易與獲利的避風港。

布萊爾1994年在就任工黨黨魁的首場演說上表示，「在英國，屆齡退休的老年人在加油時仍須支付燃油增值稅；然而富翁們只要找到適任的會計，就能利用離岸公司逃避稅賦義務。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast