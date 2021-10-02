▲金山水尾漁港海天美景百看不厭，接觸大自然緩解身心壓力。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

隨著國內疫情逐漸穩定，在二級警戒防疫指引下，水尾漁港旁附近的神秘海岸、金山遊客中心、獅頭山公園步道、觀海停車場自7月27日起陸續重新開放，不妨可身體力行「自我防護泡泡」，減少眾人群聚，並自備酒精，繼續努力防疫。

漁業處指出，水尾漁港位於獅頭山東側，泊區水域雖然不大，設籍漁船數目前仍有198艘，與獅頭山西側的磺港漁港迄今仍為金山一帶的漁業重鎮，主要漁獲以黑鯛、豆仔魚、臭肚魚、青鱗魚等為主。港區附近也有許多道地的在地海鮮餐廳，漁港景色優美，面山背海，港邊即有四通八達的步道可直通鄰近的獅頭山公園，也有日據時代的水尾光武坑道，及堪稱近期網紅聖地的神秘海岸。

▲獅頭山步道。

另外，獅頭山三面臨海，除東西二側的漁港之外，北側的獅尾突出於海面，懸崖下是一片潔淨細白的沙灘，附近遍布美麗的奇石怪岩就是傳說中的神秘海岸，伴隨輝映著寶藍海水，美的讓人以為身處歐洲的蔚藍海岸。

鄰近的海面上，另有2小嶼如燭臺般矗立於海面互相對峙，為著名的燭臺嶼，遊客倘抵達獅頭山頂，便可一覽金山海岸之美，被稱為金山八景之一的「水尾泛月」便是水尾漁港的夜色風光，當皎潔明月的夜晚來臨，月光映照在水尾漁港上，和點點漁火互相輝映，水光一色美景令人讚嘆。

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