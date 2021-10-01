▲金山中角灣「包山包海微美館」開張，藝術創作人視角品味在地風情。（圖／北觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

交通部觀光局為打造台灣新溫泉品牌，建構「PLUS19台灣溫泉鄉」計畫，由視覺藝術家鄒駿昇擔任策展人，集結不同領域創作人，在中角灣遊客中心打造「包山包海微美館」，於110年10月1日至10月31日止在中角灣遊客中心實體開展，邀請民眾到金山萬里溫泉鄉紓壓慢活，細細品味在地風情。

「包山包海微美館」集結11位不同領域創作人，從探訪活力的金山老街、慈護宮、各類神話故事，挖掘當地的文化足跡等，誕生此次的策展概念「金山選物局」，以衝浪店的概念為出發，山海為橫，文史為縱，將專屬於金山的珍藏收納其中，重塑中角灣遊客中心與旅客之間的連結，讓遊客中心成為認識金山萬里的集散地和旅行的起點。

▲中角灣國際衝浪基地。

展覽分為兩個部分。第一部分以金山特色「山、海、泉、文、軍、港」作為六大主題，邀請了9位設計師方序中、胡一之、陳青琳、彭冠傑、黃家賢、葉忠宜 、廖小子、劉正堃、聶永真，以衝浪板為形式進行創作，用插畫、水墨、動態影像等多元媒材，突破了大眾對平面設計的想像，並將創作衍伸至溫泉及戶外活動等相關載體。

第二部分則以金山特色為題，邀請洪添賢、鄧彧2位插畫家進行創作，作品大尺幅的坐落，呈現金山多種不同的樣貌與視角，也展現豐沛的文化能量，如掛報一般，將在地景緻帶進選物局。

北觀處陳美秀處長表示，秋天是豐收的季節，金山萬里溫泉區知名的蕃薯、芋頭等在地農產正盛產，也是品嚐秋蟹的好時節，在疫情緩和期間到溫泉區除了享受泡湯樂趣，參觀展覽，也別忘了享用溫泉業者利用在地食材所推出的各式養生套餐，金山萬里溫泉區有10餘家具溫泉標章的店家，皆有完善的防疫規劃，也可使用振興5倍券，全家出遊、好友同行，金山萬里溫泉區都是您最佳選擇。

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