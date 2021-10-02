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新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生　老饕讚不絕口秋冬滋補聖品

▲新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生 老饕讚不絕口秋冬滋補聖品。（圖／新北市農業局提供）

▲新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生，老饕讚不絕口秋冬滋補聖品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區市民活動中心前廣場昨（1日）舉辦平溪區山藥品質評鑑競賽，評選出本次的平溪區山藥冠軍。今年度共有40位在地農友參與，在經過評審嚴格評選後，挑選出今年新北市最Q彈的美味山藥。平溪區為新北山藥的重要產地，以生產「基隆原生種」山藥為特色，平溪區多半採用非穴管的方式栽培山藥，紮實濃縮的彈牙口感，老饕讚不絕口的秋冬滋補聖品。

擔任本次評鑑評審的桃園區農業改良場龔財立博士表示，優質的山藥必須質地細緻且肉色均勻、無明顯病蟲侵害，形狀整齊直立，切口黏稠但不易氧化，而以口感越黏脆者為最佳。

▲新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生 老饕讚不絕口秋冬滋補聖品。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市平溪區山藥品質評鑑冠軍山藥。

冠軍闕謝寶猜表示，以前跟著老公在這裡擔任礦工，隨著礦業沒落，便轉行種植山藥及綠竹筍，轉眼間也種了20-30年。今年雨水較往年稀少，在照顧嬌貴的原生種山藥也須特別費心，每天都在田裡照顧山藥，就怕水分不夠或是病蟲害侵襲，如此細心呵護就是期望能夠產出最高品質的山藥。

平溪區農會理事長胡正吉表示，新北市盛產的原生種山藥是百分之百純正的台灣品種，以Q潤軟糯的口感廣受消費者的喜愛，而山藥豐富的營養物質及膳食纖維，更是入秋滋補的第一首選，目前正於盛產季節，歡迎大家在購買時，指名白肉黃皮帶有「氣孔」外觀的新北山藥就對啦。

為鼓勵農友提升山藥品質，農業局輔導平溪區農會辦理平溪區山藥品質評鑑競賽，農業局表示，新北市山藥產區分布於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、淡水、三芝、汐止等區，栽種面積約46公頃，年產量約600公噸，盛產於每年的9月至12月，歡迎民眾多加選購，一同支持在地農友。購買山藥可洽平溪區農會：02-24951051或瑞芳地區農會：02-2497-2760。

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