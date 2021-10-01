神秘地熱探勘工地曝光！遭剪513kg電纜線　5男鎖定犯案有心機

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區一處地熱探勘工地，日前深夜遭竊賊闖入，把電纜線剪斷偷走銅線513公斤，損失約16萬元，金山警分局重光派出所獲報，抽絲剝繭，查出黃姓等4名男子涉案，警訊後依竊盜罪嫌函請基隆地檢署偵辦。

▲夜闖地熱探勘工地盜剪513公斤電纜銅線，金山警以車追人揪5男。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山結元能源公司位在新北市金山區的地熱探勘工地，9月7日向金山警分局重光派出所報案，6日深夜辦公室線路遭竊，竊賊利用深夜破壞工地大門門鎖進入行竊，現場電纜線均被破壞，損失約16萬元。

金山警分局偵查隊派員到場採證後，因發生地點地處偏遠，重光派出所所長劉慶龍指示員警徐詣庭調閱了4公里外一處私人監視器，發現一台可疑車輛，在9月7日一早至淡水資源回收廠，變賣總重513公斤的銅線，透過監視器畫面，鎖定可疑人車。

▲警方調閱監視器發現一台藍色貨車可疑車輛，至淡水資源回收廠變賣總重513公斤的銅線。

警方掌握此線索後，再透過車輛辨識，鎖定車主黃男並通知到案，重光派出所副所長林俊雄親自訊問，突破黃男心防，並取得其犯罪自白，陸續通知另4名犯嫌到案偵辦。

金山警分局長林詮峰表示，本轄地處新北偏鄉，不法份子往往認定山區監視器密度較低，進行電線電纜等竊盜犯罪，影響民生甚鉅，警方將本著還給民眾安全的生活，善用監視系統等科學辦案技巧，將犯嫌繩之以法。

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