▲新北發放重陽節敬老禮金，金山警全程緊盯護鈔防詐維安。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局因應各區公所，今（2日）上午7時至下午2時萬里、金山、石門3區共3處，現金發放年度「重陽節敬老禮金」，警分局加派警力於各指定發放地點擔任安全警衛勤務，強化各發放點周遭巡查守望，確保發放作業順利；於中午結束發放，過程順遂圓滿。

金山警分局表示，重陽敬老禮金發放首日，萬金石共計發放226人次，分局有鑑於近期詐騙猖獗，為維護發放處所、人員及禮金與長者安全，除了定點守望安全維護人員外，在執行警衛勤務的同時，也進行詐騙預防宣導，同步執行防搶、防竊、防扒等任務，請轄區長者當心詐騙集團話術，勿輕易受騙匯款或交付財物。

分局長林詮峰表示，近日社會詐騙案頻仍，本轄年長者較多，且地處偏鄉，防詐資訊較為不足，在此呼籲年長民眾切勿輕信，應沉著冷靜撥打165反詐騙專線或報警查證，另外無法如期領取敬老年金者，可由里長、里幹事到府發放或請民眾親至區公所領取，如有護鈔需求，也可即時請求警方協助。

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