　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北發放重陽節敬老禮金　金山警全程緊盯護鈔防詐維安

▲新北發放重陽節敬老禮金 金山警全程緊盯護鈔防詐維安。（圖／新北市金山警分局提供）

▲新北發放重陽節敬老禮金，金山警全程緊盯護鈔防詐維安。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局因應各區公所，今（2日）上午7時至下午2時萬里、金山、石門3區共3處，現金發放年度「重陽節敬老禮金」，警分局加派警力於各指定發放地點擔任安全警衛勤務，強化各發放點周遭巡查守望，確保發放作業順利；於中午結束發放，過程順遂圓滿。

金山警分局表示，重陽敬老禮金發放首日，萬金石共計發放226人次，分局有鑑於近期詐騙猖獗，為維護發放處所、人員及禮金與長者安全，除了定點守望安全維護人員外，在執行警衛勤務的同時，也進行詐騙預防宣導，同步執行防搶、防竊、防扒等任務，請轄區長者當心詐騙集團話術，勿輕易受騙匯款或交付財物。

分局長林詮峰表示，近日社會詐騙案頻仍，本轄年長者較多，且地處偏鄉，防詐資訊較為不足，在此呼籲年長民眾切勿輕信，應沉著冷靜撥打165反詐騙專線或報警查證，另外無法如期領取敬老年金者，可由里長、里幹事到府發放或請民眾親至區公所領取，如有護鈔需求，也可即時請求警方協助。

【更多新聞】

金山中角灣「包山包海微美館」開張　藝術創作人視角品味在地風情

五倍券振興經濟！基隆祭出7大加碼優惠方案　食宿遊購享好康

神秘地熱探勘工地曝光！遭剪513kg電纜線　5男鎖定犯案有心機

醋男妄想前妻與人搞曖昧！火燒倉庫害死2狗　涉動保法最重關2年

外星寶寶來了！活化石復育成功　幼鱟卵圓滾破膜而出超萌

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
豪雨夜襲轉紅！　2區域恐生颱風
快訊／老K「我絕對不會跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤
首例！建案搞熱銷假象　中市府查炒房「最重罰5000萬」
金鐘／挑戰100種哭法成功！小薰《大債時代》奪迷你劇集女配角
金鐘／薛仕凌《做工的人》奪迷你劇集男配角
金鐘／迷你劇集「最具潛力新人獎」得主出爐了
超商女店員遭挖眼毀容！2次進出開刀房　最新手術狀況曝光
許孟哲變了！　「感覺不太一樣」網看傻：太扯
金鐘／大霈《原來是匠紫》勇奪生活風格節目主持人獎
飯店拆除突倒塌　3負責人10萬元交保！
女星走錯位置「工作人員大罵」全被播出！　後台對話超激動
盤點紅毯五帥！　他「性感胸肌全放送」噴鼻血
金鐘／《天橋》超狂！再一獎入袋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金山水尾漁港海天美景百看不厭　接觸大自然緩解身心壓力

新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生　老饕讚不絕口秋冬滋補聖品

新北發放重陽節敬老禮金　金山警全程緊盯護鈔防詐維安

桃園航空城其他區地上物自願優先拆遷　管控系統上線

農遊龍潭三坑水鄉樂逍遙　品嚐茭白筍正當時

基隆慶濟宮一甲子　總統賀匾「霖雨遐被」

青埔環球A19歡慶試營運　「環教繪本展」生動有趣

恭喜妳中獎了　她要匯美金5千被打槍

婦中招「猜猜我是誰」　到銀行被「這票人」包圍

台南市勞工局職場ㄟ大小事　開啟職場關係善的迴圈

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

金山水尾漁港海天美景百看不厭　接觸大自然緩解身心壓力

新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生　老饕讚不絕口秋冬滋補聖品

新北發放重陽節敬老禮金　金山警全程緊盯護鈔防詐維安

桃園航空城其他區地上物自願優先拆遷　管控系統上線

農遊龍潭三坑水鄉樂逍遙　品嚐茭白筍正當時

基隆慶濟宮一甲子　總統賀匾「霖雨遐被」

青埔環球A19歡慶試營運　「環教繪本展」生動有趣

恭喜妳中獎了　她要匯美金5千被打槍

婦中招「猜猜我是誰」　到銀行被「這票人」包圍

台南市勞工局職場ㄟ大小事　開啟職場關係善的迴圈

金鐘獎／《kakudan時光機》一連拿下2獎！　薛紀綱連續3年得獎

不斷更新／《福爾摩沙守護者》獲自然科學紀實節目獎！

鄭人碩高調放閃…遭酸民怒嗆「狗男女」　小薰罕見截圖護愛！

金鐘獎／《飢餓》3年沒入圍…許孟哲宣布「更長遠目標」！孫協志：從現在開始

金山水尾漁港海天美景百看不厭　接觸大自然緩解身心壓力

金鐘獎／小薰摘金盼傳「好孕」！　淚謝父母：雖然我的媽媽不在了

預約莫德納「第二劑殘劑」被拒！他接種滿10週崩潰：好想重選

金鐘・紅毯／「返校CP」互動超暖！　鄭元暢「凍齡」現身帥翻

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風　「水彈」下周報到變天雨不停

新北平溪尚Q彈山藥冠軍誕生　老饕讚不絕口秋冬滋補聖品

地方熱門新聞

漫波飯店拆除公司送騎士「壓驚紅包」

即／60歲單車男「慘遭大車輾」搶救中

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

高鐵員工鑽漏洞搶打第2劑　院方回應了

恐怖31秒畫面曝光　騎士抬頭驚見「飯店倒塌」神閃避

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

潮州燒冷冰圓環道路　11月啟動科技執法

七星潭星光音樂會將登場 　前200名送限量紅面鴨

桃園青埔橫山書藝館　開館首展飛墨橫山

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」

婦中招「猜猜我是誰」　到銀行被「這票人」包圍

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

更多熱門

相關新聞

瑞芳蜂群傷5人　全面搜索「9超大虎頭蜂巢」現身

瑞芳蜂群傷5人　全面搜索「9超大虎頭蜂巢」現身

新北市瑞芳區半嶺路、大粗坑觀光步道今（2日）上午11時20分許傳出蜂群螫人案，警消接獲報案，2男3女共5名旅客遭蜜蜂螫咬，警消到場後立即將傷者送往基隆長庚、部立基隆醫院治療；勘驗現場總計摘除9蜂巢，其中，黃腰虎頭蜂2巢、黑尾虎頭蜂7巢，下午人員已火速摘除完成。

泰山民宅火警3死、2傷　侯友宜：指示相關單位幫這家人度過難關

泰山民宅火警3死、2傷　侯友宜：指示相關單位幫這家人度過難關

快訊／新北泰山民宅大火！　1家5口受困3命危

快訊／新北泰山民宅大火！　1家5口受困3命危

重機失控衝撞對向車　騎士慘摔骨折

重機失控衝撞對向車　騎士慘摔骨折

五股旗竿湖農場採筍體驗　綠竹筍好料理報你知

五股旗竿湖農場採筍體驗　綠竹筍好料理報你知

關鍵字：

新北金山警重陽節敬老禮金

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

女星拋震撼彈「宣布結婚」

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

金鐘獎／KID「帶小鬼」走紅毯了！

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

母女驟逝保險箱驚見5千萬金條　手足翻臉爭

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面