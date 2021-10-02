阿娘喂！瑞芳蜂群傷5人　全面搜索「9超大虎頭蜂巢」現身

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區半嶺路、大粗坑觀光步道今（2日）上午11時20分許傳出蜂群螫人案，警消接獲報案，2男3女共5名旅客遭蜜蜂螫咬，警消到場後立即將傷者送往基隆長庚、部立基隆醫院治療；勘驗現場總計摘除9蜂巢，其中，黃腰虎頭蜂2巢、黑尾虎頭蜂7巢，下午人員已火速摘除完成，後續動保處、瑞芳區公所圍起封鎖線，暫時禁止民眾進入。

▲新北瑞芳山區「蜂群出沒」螫傷人，動保處摘除9虎頭蜂巢化解危機。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

瑞芳警分局表示，2日上午大粗坑觀光步道一家五口共2男3女，最小7歲，最大70歲，遭虎頭蜂蟄傷，均為頭部及手臂遭叮咬，警、消人員到場時，5人意識清楚、血壓偏高，均無生命危險，救護人員將其分別送往基隆長庚醫院及部立基隆醫院治療，現場由員警圍起封鎖線。

新北市動保處長楊淑方呼籲，疫情舒緩民眾大多選擇郊外踏青，現正值虎頭蜂活動旺季，應提高警覺，如見有2、3隻警誡蜂圍繞、飛行，應快速離開不要再前往，表示蜂巢在附近處，如遇蜂群，應保護頭部，壓低身體快速離開，切勿揮打，至郊外建議著長袖衣服、戴帽子，可噴含有DEET成分的防蚊液。

【更多新聞】

快訊／瑞芳大粗坑步道「蜂群出沒」！5遊客遭螫傷 現場拉封鎖線



金山中角灣「包山包海微美館」開張 藝術創作人視角品味在地風情

五倍券振興經濟！基隆祭出7大加碼優惠方案 食宿遊購享好康

神秘地熱探勘工地曝光！遭剪513kg電纜線 5男鎖定犯案有心機

醋男妄想前妻與人搞曖昧！火燒倉庫害死2狗 涉動保法最重關2年

外星寶寶來了！活化石復育成功 幼鱟卵圓滾破膜而出超萌