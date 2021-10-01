醋男妄想前妻與人搞曖昧！火燒倉庫害死2狗　涉動保法最重關2年

記者郭世賢／新北報導

新北市雙溪區9月初郭姓農民農舍遭人縱火，雖沒有人員傷亡，但導致農舍內2家犬死亡，動保處已將涉嫌人李姓男子依違反《動物保護法》故意傷害致動物死亡函送基隆地檢署偵辦，可處最高2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

回顧案發當時，住在新北市雙溪區李姓男子，懷疑離婚的前妻與同村郭男有曖昧，除不斷騷擾郭男及家人，更出言恫嚇要求道歉，郭男不予理會；李男憤恨難消，竟在今年9月3日深夜到郭男父親擺放農機具的資材室潑汽油縱火。警方獲報後，循線百公里追捕，7日凌晨將李男逮捕到案，移送基隆地檢署偵辦，深夜地檢署向基隆地方法院聲請羈押獲准。

▲▼李男到郭男父親擺放農機具的資材室潑汽油縱火。

新北市動保處今日指出，雙溪區9月初發生的農舍遭人潑油縱火案，除導致農舍及屋內機具全毀，屋內飼養2隻狗並無逃出，當場死於火場內；因個人情緒問題造成2隻狗喪失寶貴生命，行徑惡劣，籲檢方應加重刑責。

動保處長楊淑方表示，依《動物保護法第25條》任何人不得宰殺或故意傷害動物，如導致肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元至200萬元罰金。

動保處表示，李男子與前妻育有小孩，已將男子個資提供社會局進行高風險家庭關懷，強化社會安全網。而本案兇嫌因為氣憤縱火，造成2隻狗死亡，應付出刑事責任，動保處亦與警方合作，對虐待動物行為絕不寬貸。

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