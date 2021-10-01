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外星寶寶來了！活化石復育成功　幼鱟卵圓滾破膜而出超萌

記者郭世賢／基隆報導

國立海洋科技博物館自2020年開始復育「活化石」之稱的鱟，並成為台灣本島北部唯一鱟的復育基地，鱟因為在台灣本島棲地影響而幾乎消失；海科館今年透過學生照顧鱟卵與小鱟，把「鱟知鱟學：台灣校園鱟保母計畫」交給21所國中小學，這幾天透明卵膜裡，幼鱟陸續破膜而出，模樣古怪又可愛，有小朋友形容像「外星寶寶」。

▲外星寶寶出世了！活化石「鱟」復育有成 卵膜圓滾破膜超萌。（圖／國立海洋科技博物館提供）

▲幼鱟陸續破膜而出，模樣古怪又可愛超萌。（圖／國立海洋科技博物館提供，下同）

「鱟」是4億多年前奧陶紀時就已存在地球，海科館2021年在行政院環境保護署的支持下與金門水試所合作，把「鱟知鱟學：台灣校園鱟保母」的保育計畫深入全國21所校園，讓學生能透過照顧將「三棘鱟」的鱟卵與小鱟一窺這神秘的活化石。

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海科館說，這幾天不少鱟寶寶都陸續出生，看到一顆顆圓滾滾透明的鱟卵蹦出小生命，小朋友首次看到都開心極了。復育基地今年第2年，也同時啟動校園的教學連結，讓學生實地感受與學習，成效相當不錯。

▲外星寶寶出世了！活化石「鱟」復育有成 卵膜圓滾破膜超萌。（圖／國立海洋科技博物館提供）

▲一顆顆圓滾滾透明的鱟卵蹦出小生命，小朋友首次看到都開心極了。

海科館館長陳素芬表示，基隆與鱟有深厚機緣，過去基隆港未開發時，依史料記載港區內有鱟公、鱟母2座小型島嶼，曾有龐大鱟族群繁衍生息，文獻也有記載基隆八景之ㄧ的「鱟嶼凝煙」。由於海港的開發、人為環境因素，導致鱟仰賴沙灘與泥灘的棲地，受到影響而逐漸消失。

海科館今年在海洋公民實踐行動計畫中，將「鱟」的保育議題帶入校園，培育種子教師，海科館讓參與的學校領養100顆卵及10尾小鱟，自9月開學後讓學生親自參與與協助孵育鱟卵的工作，包括測量水質、換水，並每天觀察鱟卵的變化，待鱟卵順利孵化成小鱟，且蛻殼長大後即可放回野外棲地。

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