大台南溪北地區健行趣味競賽　嘉年華熱鬧登場

▲台南市東山區體育會，舉辦「大台南溪北地區聯合同心協力健行趣味競賽嘉年華」活動，培養在地鄉親愛好健行運動的風氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東山區體育會配合教育部體育署「運動i台灣」計畫，2日於新營天鵝湖公園舉辦「大台南溪北地區聯合同心協力健行趣味競賽嘉年華」活動，以健行運動為主，結合趣味競賽等周邊活動，培養在地鄉親愛好健行運動的風氣。

台南市東山區體育會長期致力於健行活動的推廣，2日的活動號召新營、鹽水、柳營、白河、東山、後壁等地區市民共襄盛舉，台南市東山區體育會表示，這次活動目的，不僅是健行運動，更結合當地與鄰近社區，活動開始以土風舞表演、舞蹈老師帶動跳作為活動暖身開場，讓鄉親們可以先延展肌肉、減少運動傷害。

健行運動繞走新營天鵝湖公園3.5公里，周邊的籃球投擲、射箭活動和棒球九宮格趣味比賽，讓民眾可以拉近彼此的距離，增進感情，活動精彩豐富，讓參與的阿公阿嬤和大朋友小朋友達到運動效果且玩得相當盡興。

在疫情逐漸趨緩的狀況下，這次的健行趣味競賽嘉年華活動，也未輕忽防疫工作，以高規格防疫作業，現場確實的實施體溫量測和酒精消毒，並落實全程戴口罩，在遵守指揮中心的防疫規範指引下進行。為避免防疫生活造成運動習慣減少，結合多元運動項目，達到促進健康，一同享受樂活人生。

此外，台南市東山區體育會將在10月16日於南瀛綠都心舉辦健走活動，錯過這次活動或還想再參加的朋友們，歡迎報名參加。想要擁有精彩的生活，就讓「運動」變成好伙伴，更多活動資訊可至「台南i運動-運動i台灣」FB粉絲頁查詢。