　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大台南溪北地區健行趣味競賽　嘉年華熱鬧登場

▲台南市東山區體育會，舉辦「大台南溪北地區聯合同心協力健行趣味競賽嘉年華」活動，培養在地鄉親愛好健行運動的風氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東山區體育會，舉辦「大台南溪北地區聯合同心協力健行趣味競賽嘉年華」活動，培養在地鄉親愛好健行運動的風氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東山區體育會配合教育部體育署「運動i台灣」計畫，2日於新營天鵝湖公園舉辦「大台南溪北地區聯合同心協力健行趣味競賽嘉年華」活動，以健行運動為主，結合趣味競賽等周邊活動，培養在地鄉親愛好健行運動的風氣。

台南市東山區體育會長期致力於健行活動的推廣，2日的活動號召新營、鹽水、柳營、白河、東山、後壁等地區市民共襄盛舉，台南市東山區體育會表示，這次活動目的，不僅是健行運動，更結合當地與鄰近社區，活動開始以土風舞表演、舞蹈老師帶動跳作為活動暖身開場，讓鄉親們可以先延展肌肉、減少運動傷害。

▲台南市東山區體育會，舉辦「大台南溪北地區聯合同心協力健行趣味競賽嘉年華」活動，培養在地鄉親愛好健行運動的風氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

健行運動繞走新營天鵝湖公園3.5公里，周邊的籃球投擲、射箭活動和棒球九宮格趣味比賽，讓民眾可以拉近彼此的距離，增進感情，活動精彩豐富，讓參與的阿公阿嬤和大朋友小朋友達到運動效果且玩得相當盡興。

在疫情逐漸趨緩的狀況下，這次的健行趣味競賽嘉年華活動，也未輕忽防疫工作，以高規格防疫作業，現場確實的實施體溫量測和酒精消毒，並落實全程戴口罩，在遵守指揮中心的防疫規範指引下進行。為避免防疫生活造成運動習慣減少，結合多元運動項目，達到促進健康，一同享受樂活人生。

此外，台南市東山區體育會將在10月16日於南瀛綠都心舉辦健走活動，錯過這次活動或還想再參加的朋友們，歡迎報名參加。想要擁有精彩的生活，就讓「運動」變成好伙伴，更多活動資訊可至「台南i運動-運動i台灣」FB粉絲頁查詢。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
快訊／國道1號聯結車翻覆！　南北向嚴重回堵
老公聊LINE「刷一排暗號」疑約砲！　真相神轉
抓到了！發國泰、台新銀行「釣魚簡訊」　多人被騙上千萬元
蘋果最新發表會時間曝光　將公布「2大新品」
LIVE／戶外戴口罩有望鬆綁　侯友宜最新說明
手機突提醒有病毒　一更新銀行帳密全被偷
第十一輪打BNT　年齡有望向下開放

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

關子嶺雞籠山登山活動　健行賞美景增進運動風氣

大台南溪北地區健行趣味競賽　嘉年華熱鬧登場

公部門奧斯卡！政府服務獎台東一次入圍2項　行政績效獲肯定

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

花蓮流感疫苗開打！與新冠接種撞期　提醒2種苗至少間隔7天

臨停客注意！屏東「燒冷冰」圓環道路　潮警11月啟動科技執法

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

關子嶺雞籠山登山活動　健行賞美景增進運動風氣

大台南溪北地區健行趣味競賽　嘉年華熱鬧登場

公部門奧斯卡！政府服務獎台東一次入圍2項　行政績效獲肯定

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

花蓮流感疫苗開打！與新冠接種撞期　提醒2種苗至少間隔7天

臨停客注意！屏東「燒冷冰」圓環道路　潮警11月啟動科技執法

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

屏東3派出所幫預定+發放五倍券　徐國勇頒發加菜金

60元蔬菜夾到飽！中原夜市新開幕平民滷味　35年老滷配方香氣滿溢

快訊／國慶焰火破10萬預約　偽出國「夢幻熱氣球」下午5點開賣

快訊／國1仁德段車禍事故！聯結車衝撞護欄翻覆　南北向嚴重回堵

全球新冠確診死亡數破500萬　過去1周「每分鐘5人喪命」

李政宰出道28年開IG「自拍照萌炸」！韓女星最多追蹤TOP5鄭浩妍快追上

U23世界盃／「三高組」最菜林昱珉2戰14K　體驗高層級拚旅外

烏來人潮達40％啟動管制　侯友宜：大家勿再前往

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

高鐵人闖關打莫德納第2劑　陳其邁怒斥「不應該」：追究懲處　

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

地方熱門新聞

漫波飯店拆除公司送騎士「壓驚紅包」

即／60歲單車男「慘遭大車輾」搶救中

高鐵員工鑽漏洞搶打第2劑　院方回應了

恐怖31秒畫面曝光　騎士抬頭驚見「飯店倒塌」神閃避

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

潮州燒冷冰圓環道路　11月啟動科技執法

桃園青埔橫山書藝館　開館首展飛墨橫山

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

女警蹲坐路邊架機取締超速　重機騎士質疑偷拍反蒐證

花蓮流感與新冠接種撞期　提醒至少間隔7天

更多熱門

相關新聞

台南趣味戶外水上運動嘉年華登場

台南趣味戶外水上運動嘉年華登場

台南憑著獨特的海岸風貌，發展出獨木舟、風帆、衝浪等水上活動，今年夏季期間為促進觀光，更是舉辦水域遊憩體驗和七股海鮮節等多樣化活動，吸引許多遊客前來朝聖。

台江羽球嘉年華邀大家動起來

台江羽球嘉年華邀大家動起來

里港警結合義交　大津瀑布淨山兼道安

里港警結合義交　大津瀑布淨山兼道安

柯文哲乘「熊讚」首飛　饒慶鈴：沒理由不辦

柯文哲乘「熊讚」首飛　饒慶鈴：沒理由不辦

熱氣球嘉年華過關了！怪風害火燒球　改逐顆升空

熱氣球嘉年華過關了！怪風害火燒球　改逐顆升空

關鍵字：

大台南溪北地區健行趣味競賽嘉年華

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

Toyz被小藥頭供出　現役軍人幫運毒

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面