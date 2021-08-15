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柯文哲乘「熊讚」首飛！熱氣球療癒人心　饒慶鈴：沒理由不辦　

▲▼熱氣球嘉年華回歸主場地鹿野高台舉行開幕自由飛。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼熱氣球嘉年華回歸主場地鹿野高台舉行開幕自由飛。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2021台灣國際熱氣球嘉年華14日回歸主場地鹿野高台舉行開幕自由飛，縣長饒慶鈴表示，熱氣球活動將從8月14日持續至9月12日，今年的熱氣球國家隊陣容更豐富，除了超級明星HELLO KITTY熱氣球，還加入了台北市吉祥物「熊讚」造型球，台北市長柯文哲當天特別率市府團隊「東漂」搭乘「熊讚」首飛，也盛讚台東自然景色及鹿野高台遼闊，是全台舉辦熱氣球活動最佳地點。

由於疫情仍維持二級警戒，2021台灣國際熱氣球嘉年華繼日前於池上辦理的「希望升空點亮台東Give me five, you can fly」熱氣球繫留暖身活動後，將持續以「台東人限定」的方式辦理，除了每日上、下午場次的展球與繫留體驗，今年更增加360直播與特別節目，讓全台民眾都能在線上一同參與。今年特別以「奧運英雄 台灣熊讚」作為主題，由饒慶鈴與柯文哲一起進行Piball儀式後，帶領熱氣球國家隊的HELLO KITTY、沙布喇．安德烈設計的曙光球、台灣觀光大使喔熊組長、全聯福利熊及新加入的熊讚等台灣籍熱氣球，向奧運英雄致上最高的敬意。

▲▼熱氣球嘉年華回歸主場地鹿野高台舉行開幕自由飛。（圖／台東縣政府提供，下同）

台北市吉祥物「熊讚」造型球，加入熱氣球國家隊。

饒慶鈴表示，很多人很好奇，為什麼一定要辦熱氣球？因為已連續舉辦10的年台灣國際熱氣球，吸引不少民眾每年都來參與，讓她深刻體會到熱氣球對於這個社會的責任，以及可以療癒人心，我們沒有理由不辦，這是我們的社會責任，今年的熱氣球嘉年華是「台東人限定」的活動，縣府有信心做好防疫把關。

台北市今年率先全國與台東合作，啟動「城市加乘計畫」，以台北最萌吉祥物-熊讚Bravo為題製作高達19.2公尺的熱氣球，並於開幕活動正式登場。柯文哲市長14日也以「城市加乘計畫」合作夥伴的身分，率領北市府團隊來台東，並搭乘熊讚熱氣球首次自由飛。此外，透過民眾對於活動的高度關注，今年將會有一系列直播節目，在疫情期間一樣可以展銷釋迦等農特產品及熱氣球周邊商品等台東好物，在疫情中持續創造「慢經濟」。

柯文哲市長則說，緣起二年前他率市府團隊到台東進行市政交流，也參加熱氣球活動，心中想著如果台北市能有一顆球，作為城市行銷，讓國內及國際人士看到台北。

▲▼熱氣球嘉年華回歸主場地鹿野高台舉行開幕自由飛。（圖／台東縣政府提供，下同）

台北市長柯文哲專程來到台東，搭乘「熊讚」首飛。

為了讓外縣市民眾也能參與活動，2021台灣國際熱氣球嘉年華運用360ﾟ影像技術推出線上360開閉幕直播、每日繫留360直播以及週末360特別直播節目，讓喜愛台東的朋友，透過網路科技能零距離體驗活動。週末360特別直播「聊瞭台東」，自8/15起每週六、日下午5點半在「Taitung Amazing」Youtube頻道播出，鎖定節目就有機會免費得到台東人氣伴手禮及熱氣球繫留票券。

鹿野高台活動現場也設置自動化360°相機，除了讓遊客拍照留念，透過全台最新的AR擴增實境技術，外縣市民眾只要打開行動裝置就能與熱氣球合影！拍攝完成的照片可至「旅行台東APP」中觀看下載，此外，民眾也可以透過「旅行台東APP」中增設的360專區，用360ﾟ全視角遨遊台東各地景點。

▲▼熱氣球嘉年華回歸主場地鹿野高台舉行開幕自由飛。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，已連續舉辦10年的熱氣球嘉年華可以療癒人心，沒有理由不辦。

熱氣球嘉年華「台東人限定」繫留活動，縣府自14日起接續第二波推出《歡樂升空》繫留體驗，線上預購已於12日正式開賣，預購對象仍維持「台東人限定」，費用平日550元、假日650元。為振興在地經濟，縣府特別加碼，凡購買8／14至8／20《歡樂升空》熱氣球繫留體驗，再贈5,000枚台東金幣，歡迎台東鄉親把握機會上網預購。除8／14開幕當天僅開放下午場外，8／15至9／12每日上午場（05:30~07:00）及下午場次（17:00~19:00）皆各開放150個名額給台東鄉親線上預購。

▲▼熱氣球嘉年華回歸主場地鹿野高台舉行開幕自由飛。（圖／台東縣政府提供，下同）

熱情民眾甚至席地而坐欣賞美麗熱氣球。

另外，中華電信為配合今年熱氣球嘉年華活動，開發「定點測溫消毒機器⼈」，於開幕自由飛活動首次使用，結合人臉偵測及語音提醒功能加強防疫。此次熱氣球嘉年華活動全程落實「實名制、量體溫、酒精乾洗手」的防疫三步驟，取消現場售票，實施單一出入口及總量管制，並有完善的分區人流管制。縣府也呼籲台東鄉親務必攜帶相關證件才能進入會場，活動期間也請民眾落實配戴口罩、保持安全社交距離等防疫措施，並隨時注意自身健康狀況。

「台灣國際熱氣球嘉年華線上繫留預約體驗套票」線上預約資訊，請參閱「台東慢漫遊」網站：https://taitung.funcard.com.tw/
「Taitung Amazing」Youtube頻道
https://www.youtube.com/channel/UCT4jEYvUdpdN9oUALaypGfQ

更多活動詳情及最新消息請見官方網站、FB粉絲專頁及IG
官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
Facebook：https://www.facebook.com/balloontaiwan/
Instagram：taiwanballoonfestival

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