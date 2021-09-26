促進水域安全推廣　台南趣味戶外水上運動嘉年華登場

▲台南憑著獨特的海岸風貌，發展出獨木舟、風帆、衝浪等水上活動，吸引許多遊客前來朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南憑著獨特的海岸風貌，發展出獨木舟、風帆、衝浪等水上活動，今年夏季期間為促進觀光，更是舉辦水域遊憩體驗和七股海鮮節等多樣化活動，吸引許多遊客前來朝聖。

玩得盡興同時也要注意自身安全，台南是重視親水及水域安全的城市，為了讓民眾有基本游泳自救能力，台南YMCA體育委員會及社團法人台南市基督教青年會配合「運動 i 台灣」系列計畫，共同舉辦以親子活動為主的「戶外水上運動嘉年華」，有別於去年活動在黃金海岸舉行，今年特別選擇在風浪更合適的漁光島作為活動地點，除了水域安全知識推廣搭配自救實作體驗之外，現場更結合淨灘和水上趣味等活動。

台南YMCA體育委員多年深耕於水域安全推廣，為了讓孩子們從小就有水中安全的認知，其游泳教學不僅是技術上的指導，更著重於水中安全教育的落實，希望透過實際練習和體驗，加深孩子們對於水中安全認識，當遇到危險時能夠有正確的反應動作。因此，在活動設計上，導入海洋教育和環境保育的知識概念，以水域安全推廣為目標，水中自救教學為亮點，包括：救生衣穿著、攜帶浮具下水、離岸流脫逃等，讓參與的小朋友可以用身邊隨手可得的物品製作成救生浮具，做中學、學中做。

主辦單位表示，這次活動吸引約100位大小朋友們共同參與，採分組闖關進行，活動以淨灘愛地球開始，其意義在於環境教育，如何安全淨灘並傳達落實垃圾源頭減量的理念，期盼小朋友們在體驗後，於生活中落實改變才是最重要的。活動關卡最後有衝浪和帆船體驗，讓小朋友們玩的好玩又安全。

今年「戶外水上運動嘉年華」遵守政府防疫規範下進行，但卻不減其中樂趣，落實水域安全教育，也兼顧趣味運動，讓許多小朋友在活動結束後向主辦單位表示相當期待下一次的舉行。更多活動資訊可至「台南i運動-運動i台灣」臉書粉絲專頁查詢。