積極防疫顧健康　台江羽球嘉年華邀大家動起來

▲台南市佳里區體育會19日特地在佳里區羽球館舉辦「台江羽球競技運動嘉年華」，台南市長親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於COVID-19疫情關係，民眾為避免群聚，盡量減少出門，隨著全國警戒降級，台南市佳里區體育會19日特地在佳里區羽球館舉辦「台江羽球競技運動嘉年華」，並結合瑜珈、元極舞、趣味競賽等，邀請鄉親一起來，強化身心健康。

台南市長黃偉哲出席開幕典禮，感謝教育部體育署，也提醒大家參與活動同時，務必還是要做好防疫。市長黃偉哲說，今年台灣的羽球大放異彩，台南除了配合中央體育署的活動，市府也會投入經費全力在各項的體育活動和硬體設施加強。2023年全國運動會將在台南舉行，也強調會在做好防疫，期待全國運動會的舉辦，最後祝福台江羽球競技運動嘉年華舉辦順利。

根據國外研究，COVID-19流行期間，民眾因為宅在家，超過20％的成人會變胖，造成所謂的「疫情性增肥（Pandemic Weight）」，解封後如何讓自己的健康而運動更顯重要。佳里區體育會配合運動！台灣計畫，運動城市推展專案辦理這次的嘉年華活動，主要是響應體育署實現「自發、樂活、愛運動」，讓國人從為個人健康而運動，提升為愛好運動而運動。活動項目除了羽球技藝的交流之外，還有羽球投籃的趣味競賽，以及瑜珈體驗、元極舞展演等。

佳里區體育會羽球委員會總幹事林柏年表示，這次活動的目的，不僅在於羽球技藝的切磋，還結合元極舞與瑜珈運動，讓鄉親們延展肌肉、舒緩身心，並透過趣味競賽，增進彼此情誼。開幕表演安排「春回大地」與「春滿人間」主題的元極舞展演，現場並安排指導人員講解元極舞分段動作，讓民眾更加認識、體驗元極舞之美。羽球技藝切磋上，由各隊抽籤分組進行，以球會友，彼此觀摩學習；周邊的羽球投籃遊戲的趣味競賽，則是邀請鄉親一起同樂；瑜珈體驗會有指導人員一旁說明，透過教學體驗，讓民眾在家自主練習，活動豐富精彩，讓大小朋友玩得不亦樂乎。

這次的嘉年華，老少咸宜，並在遵守指揮中心的防疫規範指引下進行，貫徹「人人愛運動，樂活挺台灣」理念，也讓羽球競技結合元極舞與瑜珈，融合多元運動，強化身心健康。更多活動資訊可至「台南i運動-運動i台灣」臉書粉絲專頁查詢。

「innisfree綠茶籽精華液」