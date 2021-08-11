熱氣球嘉年華過關了！怪風害火燒球一度被喊卡　改逐顆升空

▲台灣熱氣球嘉年華10日下午傳出，熱氣球被怪風吹歪，慘變火燒球。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、林冠吟／台東報導

一波三折的熱氣球嘉年華9日剛在池上牧野度假村順利舉辦，未料10日下午竟發生火燒熱氣球的意外，讓民航局一度下令暫停活動。而根據最新消息指出，民航局審視熱氣球業者提出的改善措施後，同意活動恢復辦理，不過也要求業者在進行多顆熱氣球升空時，應一顆一顆逐步操作，不可同時操作。

台灣熱氣球嘉年華9日在池上牧野度假村舉行，不料10日下午在熱氣球準備升空時，突然颳起一陣怪風，將熱氣球吹到一旁的樹叢，直接上演火燒熱汽球慘況，所幸在飛行員的操作下，僅熱氣球被燒出一個大洞，並無人員傷亡。

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而為安全考量，民航局一度對熱氣球嘉年華喊卡，不過根據最新消息指出，民航局下午審視完業者提出的改善措施後，同意活動恢復辦理。

▲▼台東火燒熱氣球。（圖／民眾提供）



民航局表示，此次主要改善重點為人員於熱氣球升空過程，配合風向調整繫留繩時，程序應更為嚴謹，密切配合風向操作，同時基於安全考量，民航局也進一步要求業者，未來如有多顆熱氣球同時操作，調整繫留繩等動作應一顆、一顆逐步操作，不可同時操作。

▲民航局審視業者提出的改善措施後，同意繼續舉辦熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）