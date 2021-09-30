嘉大、綠岩能集團產學合作漁電共生　推動低碳能源轉型

▲嘉大與綠岩能集團簽署產學合作共創「漁業為本、綠能加值」。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學與綠昇能源股份有限公司於30日上午簽署3年500萬元之複合式產學合作意向書，該公司屬綠岩能源集團，負責嘉義區能源養殖系統執行。嘉大艾群校長、朱紀實副校長、產學營運及推廣處黃健政處長、綠昇能源股份有限公司由葉孟恒董事長、賴明弘副總經理及易晶綠能周耀沅董事長等主管出席。

未來合作內容將針對布袋地區漁電共生養殖場之大數據、管理APP開發、水產養殖諮詢及營運後環境檢測等方面進行合作，該公司也將提供嘉大研習交流、參觀見習、學生實習及就業等機會，為嘉義漁業發展創造雙贏共榮。

艾群表示，為響應國家綠能政策，培育產業端有用之人才，嘉大與綠昇能源股份有限公司已合作多年，嘉義縣為臺灣目前漁電共生先行地區，希望藉由締結合作策略聯盟，深化雙方科技技術交流與場域實作訓練，鏈結產學研資源，提升養殖效率及產值，朝多元化發展，協助政府推動低碳能源轉型與綠能利用之開發。



葉孟恒表示，很榮幸偕同嘉大執行「綠昇能源股份有限公司布袋地區漁電共生計畫」建立漁電共生養殖模式，以「漁業為本、綠能加值」為推動目標，共同規劃、設計及執行等合作事項，同時兼顧漁業生態環境及漁民權益，冀望藉由雙方建立正向合作機制，達到資源交流與共享之目的，提升產學合作之量能。