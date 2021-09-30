張麗善參訪台西D／S變電所：「地盡其利」持續推動綠能發展　

▲雲林縣長張麗善於今日參訪台西D/S變電所，並指出，台電公司的台西D/S變電所併網點已不足，本府將積極協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣太陽光電的裝置容量為1317MW、發電量5.26億度，為全國前三名，雲林縣長張麗善於今（30）日參訪台西D/S變電所，並指出，台電公司的台西D/S變電所併網點已不足，本府將積極協助業者依「太陽光電發電業設置共同升壓站及容量分配作業要點」來申請建置共同升壓站。

雲林縣台西鄉漁電共生之先行區面積共679.12公頃，以容許使用40%計算可設置容量約270MW。未來的重點發展除了持續在行政院農委會所劃定不利農業經營區域推動太陽光電建置外，也積極推動學校設置屋頂型光電及光電球場、農業結合綠能設施如畜、農、漁電共生等，並依永續發展(SDGs)為目標，支持在「地盡其利」下持續推動綠能發展。

雲林縣長張麗善表示，為響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，加入地方政府永續發展理事會（ICLEI），提出「幸福雲林，永續上場」作為永續發展願景，並以低碳永續、健康友善、整合創新、智慧創生、共容共融、服務效率之「六大價值」來建立嶄新的公務文化。

張麗善說，目前國際趨勢已經慢慢的朝向企業100%使用綠電的規劃，全球大多數國際企業，都陸續加入RE100的這個綠能供應鏈，這個供應鏈，是指這些大廠的下游廠商也必須是全部使用綠電的公司。因此台灣的企業產品要外銷國際，必須100％使用綠電，在台灣現階段還沒辦法供應各個大廠的需求。未來幾年內綠電需求市場會逐漸擴張，面對這樣的未來趨勢以及本縣的產業與地利，歡迎各業者來本縣投資設廠使用綠電。

建設處長李俊興表示，台電公司為配合經濟部能源局盤點本縣太陽光電潛力案場，擬在台西、四湖地區設置台區一次配電變電所(R/S)來因應綠能開發所需併網容量，期台電公司提供友善併網環境供民間業者申設再生能源發電設備，讓本縣綠能開發熱區如台西鄉漁電共生先行區及台西工業區能順利併網發電，達成「產業綠能、齊頭並進」來增加農漁民收益。

▲雲林縣長張麗善表示，未來幾年內綠電需求市場會逐漸擴張，面對這樣的未來趨勢以及本縣的產業與地利，歡迎各業者來本縣投資設廠使用綠電。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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