嘉義市70歲以上長者　2至4日開放打莫德納第2劑

▲ 嘉義市開放70歲以上長者莫德納第2劑，將 10/2-10/4港坪體育館接種。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央撥配第二波長者第二劑莫德納疫苗，嘉義市將為「設籍嘉義市且7月16日(含)前，在本市施打第一劑莫德納疫苗的70歲以上還沒接種第二劑者」接種，採造冊方式並由里長、里幹事發送通知單，接種時間為110年10月2、3、4日，於嘉義市港坪運動公園體育館施打，請符合資格的市民長者攜帶通知單、意願書(請事先填寫好資料)、疫苗接種黃卡、健保卡，依照通知單表列時間前往接種。

嘉義市70歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗重點：

--資格：設籍嘉義市且7月16日(含)前，在本市施打第一劑莫德納疫苗的70歲以上還沒接種第二劑者

--莫德納接種日期：110年10月2、3、4日

--地點：嘉義市港坪運動公園體育館

--統一造冊，由里長、里幹事發放通知單。

--攜帶證件：通知單、意願書(請事先填寫好資料)、疫苗接種黃卡、健保卡

市府呼籲，接種第二劑者務必攜帶疫苗接種黃卡，若黃卡遺失，請事先到本市東、西區衛生所補請黃卡，再攜帶到港坪接種站施打；另由於造冊及發放通知單有時間誤差，故若已經完成施打第二劑者，不用再前往港坪接種站接種，10/2至10/4場次不提供AZ疫苗以及第一劑任何廠牌疫苗，本場次亦提供交通協助服務，包含特約計程車及復康巴士，請市民善加利用。

衛生局提醒，疾管署9/16公布接種完莫德納疫苗與任何一種疫苗(如：流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗)至少需間隔7天，請接種民眾注意接種時程。接種第二劑莫德納疫苗後，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，接種後請多喝水多休息，若持續發燒超過48小時或有呼吸困難、氣喘、眩暈、全身紅疹等應儘速就醫；對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。