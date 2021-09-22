嘉義市首座校園巷弄長青站　崇仁護專「高齡瑜伽」活絡長者筋骨

▲嘉義市首座大專校園長照C據點在崇仁護專大雅校區揭牌 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市首座在大專院校成立的社區巷弄長照崇仁站（簡稱崇仁據點）22日開幕，由天主教中華聖母基金會與崇仁醫護管理專科學校合作辦理社區關懷據點，導入別具特色的「高齡瑜伽課程」，提供長者運動新選擇。市長黃敏惠、社會處處長林家緯、社會處科長李憶君、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠、崇仁醫護管理專科學校校長周立勳等貴賓共同揭牌，宣布正式啟用。

▲崇仁護專大雅校區首創巷弄長照站引進高齡瑜珈 。（圖／嘉義市政府提供）

▲崇仁護專大雅校區手工藝課程。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市首座設置於大專院校內的社區照顧關懷據點、位於崇仁醫護管理專科學校嘉義校區懷恩樓的「嘉義市東區崇仁社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站」，22日舉行揭牌儀式，由市長黃敏惠親揭牌啟用，據點由天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會提案，並與崇仁醫護管理專科學校合作開辦相關服務，黃敏惠也與長輩們一同參與花圈製作課程，並參觀環境與設備，期盼在地長輩多加參與運用。

據點長輩更邀請黃敏惠一同製作純天然的左手香膏作為伴手小禮，展現課程的多元性，嘉義市長黃敏惠大讚長輩手巧能力好，期盼新開展的崇仁據點能帶給嘉義銀髮長者們共好、健康老化的環境，成為嘉義市最獨特的社區據點。



黃敏惠指出，國內老年人口數已突破14%，邁入高齡社會，推估2025年將跨越20%門檻，進入超高齡社會，嘉義市超前部署、走在全世界之先，於民國100年起就致力打造高齡友善城市。感謝天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會以及崇仁醫護管理專科學校，協助成立社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站，這裡不但有良好的場地與設備，更結合學校教育人才、聖馬爾定醫療團隊以及社區參與，因此特別具有意義。嘉義市目前成立的社區照顧關懷據點計37個單位，未來希望能持續輔導嘉義市民間單位設置新的服務據點，嘉惠更多長者。

天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會陳美惠董事長表示，我們基金會有豐富經驗，同時崇仁醫護管理專科學校設有老人服務事業管理科，結合學校資源與人才，讓學生有機會更接近長輩，長輩也能在此接受各種服務，達到青銀共融，。

68歲的阿蓮姐分享，自己去年因車禍開刀後，右腳髖關骨無法如過往般跨大步行走，無法爬樓梯，復健也無明顯進步；偶然得知高齡瑜珈課程訊息，抱持著姑且一試的心情參加，約半年後身體狀況獲得改善，不但可以靈活行走、還能爬山，原先肩膀、腰的痠痛以及消化問題都減輕許多。

社區巷弄長照崇仁站已於110年9月15日起試營運，每周一至周五上午9點至下午4點提供關懷訪視、電話問安、諮詢及轉介服務、共餐服務、健康促進活動、預防及延緩失能失智等照護服務，其中即將要定期開設一週兩次的高齡瑜珈課程，能提升長者心肺功能與肌耐力、減少跌倒風險，讓長輩身心更健康，歡迎長輩一同來參與。服務電話05-277-3932分機837。