　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫德納執行長：疫情可望1年內結束

▲▼疫苗,莫德納,輝瑞。（圖／路透）

▲莫德納。（圖／路透）

中央社蘇黎世23日綜合外電報導

美國製藥廠莫德納（Moderna Inc）執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，隨著疫苗產量增加，確保全球供應，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行可望在1年內結束。

班塞爾告訴新蘇黎世日報（Neue Zuercher Zeitung）：「如果你檢視過去6個月來整個產業的產能擴張，明年中以前可望有足夠的劑量，如此一來，世上所有人將可以接種疫苗。加強劑也可能符合需求的程度。」

班塞爾還說，甚至嬰孩可能很快也有疫苗可以打。

「那些還沒接種疫苗的人將會自然免疫，因為Delta變異株感染力高。這樣的話，我們將會出現類似流感的情況。你可以接種疫苗，平安度過冬天。或者不接種，冒著生病的風險，甚至可能住院。」

在被問到，這是否意味著明年下半年可以恢復到正常生活。他說：「我猜想，從今天起，一年吧。」

班塞爾說，他預期政府會批准已接種疫苗者注射加強劑，因為去年秋天接種疫苗的有風險患者「無疑」需要再補打。

莫德納加強劑的劑量只有原始疫苗劑量的一半，這樣可以有更多的加強劑。

「疫苗的數量是最大的限制因素，而在只要一半的劑量下，來年我們將可以供應全球30億劑，而不是只有20億劑。」

由於莫德納來不及進行調整，今年加強劑的成份仍然和原始疫苗一樣。

「我們目前正針對優化的Delta變異株進行臨床試驗。這將會成為2022年加強劑的基礎。我們也測試了科學家認為最有可能的下一個變異株，Delta加上Beta。」

班塞爾說，莫德納可利用現有生產COVID-19疫苗的生產線來生產對付新變異株的疫苗。疫苗的價格應該會一樣。

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
7旬翁新婚一個月「嗨到猝死」！子女辦完後事把繼母告上法院
嫌老婆2萬元月子餐太貴！他偷退訂還嗆「自以為大小姐」
瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡　6釣客受困終於獲救
快訊／第56屆廣播金鐘獎完整得獎名單出爐！
黑澀會美眉李又汝脫了！火辣比基尼炸出雙球
快訊／張亞中「恐怖票數」曝光　有望續攻台北、高雄市長
《厲陰宅》鬼屋要賣了！價格翻3倍「3330萬出售」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跟愛犬對峙20mins　筋肉袋鼠「放大絕」攻擊…飼主傻眼：第一次見

西班牙老峰火山又一噴口爆發大量熔岩　厚重火山灰下消防隊急撤

老師教網課從來不開鏡頭　某次誤按卻讓學生全嚇呆！網見畫面淚崩

他暴瘦32kg以為減肥成功　驚悚真相曝！竟是17年愛妻「加料」毒害

金正恩又神隱長達2周！衛星偵測遊艇停靠元山　疑回到別墅爽渡假

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」　網見奶油用量嚇壞：動脈要阻塞了

網紅爆笑模仿LALISA！鄉村版MV還原度超高　網見2亮點笑翻：太搶戲

日本擬「全面解除」緊急事態+蔓延防止措施！　28日最終定案

17歲少女倒垃圾突失蹤　慘遭3村民拖進樹林性侵！輪流洩慾完丟包

德國大選26日投票　6主要政黨對外政策一次看

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

烏克蘭「長髮公主」30年沒剪過頭　每周只洗一次！造就2m柔順金髮

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

跟愛犬對峙20mins　筋肉袋鼠「放大絕」攻擊…飼主傻眼：第一次見

西班牙老峰火山又一噴口爆發大量熔岩　厚重火山灰下消防隊急撤

老師教網課從來不開鏡頭　某次誤按卻讓學生全嚇呆！網見畫面淚崩

他暴瘦32kg以為減肥成功　驚悚真相曝！竟是17年愛妻「加料」毒害

金正恩又神隱長達2周！衛星偵測遊艇停靠元山　疑回到別墅爽渡假

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」　網見奶油用量嚇壞：動脈要阻塞了

網紅爆笑模仿LALISA！鄉村版MV還原度超高　網見2亮點笑翻：太搶戲

日本擬「全面解除」緊急事態+蔓延防止措施！　28日最終定案

17歲少女倒垃圾突失蹤　慘遭3村民拖進樹林性侵！輪流洩慾完丟包

德國大選26日投票　6主要政黨對外政策一次看

邱師儀／「亡黨感」勝「韓國瑜2.0」　國民黨又錯失一次世代交替機會

國民黨黨主席暨21全黨代表選舉　朱立倫台南得票率53.24％

數位五倍券廣告花上億遭質疑　經部：唐鳳影片製作費僅20萬

剪GG虐童！恐怖保母瞎扯「他自己跌倒」　下場曝光

跟愛犬對峙20mins　筋肉袋鼠「放大絕」攻擊…飼主傻眼：第一次見

黃曉明同框丁真帥翻！　「鼻插氧氣管」健康狀況惹擔心…親揭原因

嫌老婆2萬元月子餐太貴！他偷退訂還嗆「自以為大小姐」…網氣炸

蕭亞軒小16歲男友修改貼文！「再見台灣」網傻了…出道前工作被挖

瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡　6釣客受困終於獲救

快訊／第56屆廣播金鐘獎完整得獎名單出爐！

國際熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

印度神童預言　這一次講中股災

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

3P野外露出！男女闖景點裸拍　官員硬了

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

日本真子公主為下嫁「軟飯男」放棄3823萬嫁妝！

海拔5000m暴風雪「拖屍畫面」曝　登山客5死

校花AV女優越拍越瘦　家中被搜出古柯鹼

農夫表演吞蛇下秒遭反咬！「舌頭腫到掉出來」中毒亡

老師教網課從不開鏡頭　某次誤按讓學生嚇呆

黑幫老大出庭　槍手假扮律師潛入射殺他

馬斯克分手辣女友　X寶寶未來受關注

孟晚舟獲釋已搭上飛機回深圳！　軟禁3年重獲自由

更多熱門

相關新聞

女高中生打BNT「眼前一片黑」　驚悚6秒影片曝

女高中生打BNT「眼前一片黑」　驚悚6秒影片曝

南投縣國高中生23日上午開始接種BNT疫苗，不料私立五育高中一名女學生施打後，出現全身癱軟、頭暈目眩等暈針症狀，整個人倒在同學身上，被師生緊急攙扶到保健室。如今現場畫面曝光，引發各界關注，所幸女學生休息後已無大礙，並出面接受媒體訪問，還原整個過程。

英官員：12-15歲未接種者都將染疫

英官員：12-15歲未接種者都將染疫

帥哥打莫德納狂掉髮　73天後慘況曝

帥哥打莫德納狂掉髮　73天後慘況曝

獨／北市嗡嗡包擬朝「郵寄到家」

獨／北市嗡嗡包擬朝「郵寄到家」

打完疫苗腦血栓？新加坡爆10可疑案例

打完疫苗腦血栓？新加坡爆10可疑案例

關鍵字：

莫德納疫苗mRNAModernaCovid-19新冠肺炎全球疫情

讀者迴響

熱門新聞

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

全聯最新中獎發票名單出爐

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

國民黨主席結果出爐　朱立倫8萬5163票當選

印度神童預言　這一次講中股災

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

7-11最新中獎發票名單出爐

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面