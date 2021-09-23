莫德納執行長：疫情可望1年內結束

▲莫德納。（圖／路透）



中央社蘇黎世23日綜合外電報導

美國製藥廠莫德納（Moderna Inc）執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，隨著疫苗產量增加，確保全球供應，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行可望在1年內結束。

班塞爾告訴新蘇黎世日報（Neue Zuercher Zeitung）：「如果你檢視過去6個月來整個產業的產能擴張，明年中以前可望有足夠的劑量，如此一來，世上所有人將可以接種疫苗。加強劑也可能符合需求的程度。」

班塞爾還說，甚至嬰孩可能很快也有疫苗可以打。

「那些還沒接種疫苗的人將會自然免疫，因為Delta變異株感染力高。這樣的話，我們將會出現類似流感的情況。你可以接種疫苗，平安度過冬天。或者不接種，冒著生病的風險，甚至可能住院。」

在被問到，這是否意味著明年下半年可以恢復到正常生活。他說：「我猜想，從今天起，一年吧。」

班塞爾說，他預期政府會批准已接種疫苗者注射加強劑，因為去年秋天接種疫苗的有風險患者「無疑」需要再補打。

莫德納加強劑的劑量只有原始疫苗劑量的一半，這樣可以有更多的加強劑。

「疫苗的數量是最大的限制因素，而在只要一半的劑量下，來年我們將可以供應全球30億劑，而不是只有20億劑。」

由於莫德納來不及進行調整，今年加強劑的成份仍然和原始疫苗一樣。

「我們目前正針對優化的Delta變異株進行臨床試驗。這將會成為2022年加強劑的基礎。我們也測試了科學家認為最有可能的下一個變異株，Delta加上Beta。」

班塞爾說，莫德納可利用現有生產COVID-19疫苗的生產線來生產對付新變異株的疫苗。疫苗的價格應該會一樣。