嘉義市打造「Podcast」科學節目　探索生活奧妙

▲▼ 嘉義市Podcast節目開箱「科學寶盒」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市教育處於日前推出「科學寶盒」，受到學生與家長的歡迎，引發廣大迴響。為了讓各個學校有機會展現自己獨特的「科學寶盒」，市府率先全國化身Podcaster，錄製「科學教育Podcast節目，在節目中開箱科學寶盒，用輕鬆愉快的方式談科學。



「蛤！科以不科以」是嘉義市政府配合「科學168教育博覽會」推出的科學教育Podcast節目，專門為國中小學生而設計，透過開箱嘉義市「科學寶盒」體驗課程，帶領聽眾一步步了解生活中的科學小知識，也會教聽眾如何利用手邊的物品在家完成有趣的科學小玩具，並且安排教授專家參與，提供節目專業知識的補充，節目活潑有趣又不失深度，讓聽眾們在輕鬆有趣的氛圍中，一起探討科學的奧秘。



嘉義市長黃敏惠表示，今年因應疫情推出的「科學寶盒」體驗課程是嘉義市各個學校依各自的科學特色課程，並按照學生的學習年段所設計，內容包羅萬象非常有趣。科學寶盒可以培養學生獨立思考的能力，讓學生在完成科學寶盒的過程中，主動觀察、嘗試、探索並且思考，不僅將課堂知識實踐在生活中，更學習到追求事實與創新的科學精神。

嘉義市教育處長林立生表示，此次特別推出的「蛤！科以不科以」Podcast節目，提供一個平台讓學生與家長來分享完成科學寶盒的心路歷程，從遇到困難、互動討論、探索測試到完成作品，透過科學寶盒讓學生用不同的角度體驗科學。而學校老師也可以藉著這個機會解析科學寶盒的內容與原理，讓聽眾從中學習到許多生活科學知識。



「蛤！科以不科以」Podcast節目已於9月5日在SoundOn平台上架，並於Apple Podcast、Google Podcast、KKBOX、Spotify等主流平台串流播出。首播集邀請到嘉義國中師生與逢甲大學洪耀正教授，一起開箱「魔幻立體燈球」、「IQ Light」和「懸浮反重力支架」。未來預計每週更新二集，歡迎喜歡科學的大朋友小朋友鎖定節目，一起體驗嘉義市科學168教育博覽會「雙手萬能 科學在手」的手作科學精神！

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