濫倒肆虐！對付環保蟑螂　彰化地檢署檢察長：加倍奉還　

▲彰化地檢署召開打擊環保蟑螂記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化沿海農田、魚塭已成為環保蟑螂眼中的大餅，彰化檢警調環平台日前攜手破獲竄流全台廢木材棄置集團，共計起訴49人，今天地檢署邀請參與捍衛國土的單位共同宣誓繼續捍衛環境正義，彰化縣長王惠美及檢察長俞秀端聯手向不法人士宣戰，「來彰化前最好先打聽，膽敢汙染國土，勢必加倍奉還」。

日前彰化地檢破獲假稱經營「園藝公司」，再夥同多家環保、代清運、貨運、材料業者勾串，從北部、中部各縣市載建築廢材，傾倒在中、彰、雲、嘉四縣市農地和魚塭，重量約25,000噸，不法獲利7千萬。

俞秀端表示，她初任檢察官時，所承辦的環保案件，大概都是以零星打游擊方式少量多處亂傾倒廢棄物，但是現今於廢棄物清理費用強大利潤的引誘之下，都是假借資源回收再利用的包裝模式，非法傾倒掩埋廢棄物，因而造成各種汙染。

▲環保蟑螂濫倒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

如今彰化縣打擊不法，不再侷限於傳統的傳喚、跟監等，現在加入更多通訊監察、數位採證、動態監控系統、熱影像儀、紅外線顯像儀、火焰光離子化偵查器、手持式X光機、GPS定位等數位科技，一定要讓環保蟑螂現形。

王惠美強調，不法份子來到彰化一定會繩之以法，將付出刑責與恢復土地沉重的代價，不法獲利得不償失，勸告意圖不法的人士還是得依法行事。

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