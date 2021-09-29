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社會 社會焦點 保障人權

剪下體燙腳！恐怖保母虐童案擴大　雲林4歲童手臂+背部大面積瘀青

▲家長指控邱姓保母虐兒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲受害家長到地檢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化無照邱姓保母(25歲)與黃姓同居男友(30歲)今年6月涉嫌夾傷一名4歲男童下體，且燙傷男童腳掌，讓男童母親氣憤提告，隨後另有2名母親也出面控訴邱女、黃男惡行，目前除了這3起虐童案外，雲林縣警局台西分局也轉報一起，目前邱女與黃男已被控涉及4起虐童案件。

據悉，邱女離婚後與黃姓男友同居，有一個4個月大寶寶，寶寶出生後由黃男母親照顧，狀況不錯，目前社會處研判並無安置的需求，但還是會去訪視寶寶。

▲陳母報警提告邱姓保母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲邱姓保母涉及4起虐童案，受害兒童傷痕累累。

回顧案發經過，除了林母的4歲兒被受虐，雲林台西洪姓母親的4歲兒子也是手臂、及背部大面積瘀青，另外彰化受害陳母5月中將2歲兒頭部挫傷，甚至高燒到40度還不帶去看醫生，出現遲緩症狀。

另一名受害的賴姓母親，3個子女(3歲女、2歲男及1歲男)被邱女「修理」，甚至「惡人先告狀」先向社會處指控，小孩傷痕累累全是遭到母親虐打，但此一指控全部被雙方先前的對話記錄推翻。

▲陳母報警提告邱姓保母。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲背部出現大面積瘀青。

檢方於25日傳喚受害家屬，經過漏夜偵訊後，全案於26日凌晨出現重大進展，黃男因否認虐童、說詞交代不清，遭法院裁定羈押禁見；至於邱女，偵訊過程中一直喊肚子痛、臉色蒼白，起初承辦檢方以為她只是裝病，經醫院檢查後，確認是腹部發炎，再加上偵訊結束後已入夜，她坦承部分有動手，被檢方諭知20萬元交保，最後因沒能籌出交保金，改限制住居。

▲林姓4歲童受傷。（圖／林母提供，以下同）

▲4歲男童腳二度燙傷。

▲邱姓無照保母與黃姓男友涉虐童案。（圖／民眾提供)

▲邱姓無照保母與黃姓男友涉虐童案。（圖／民眾提供)

據了解，針對剪開4歲男童下體，黃男應訊坦承有動手，但辯稱只是「不小心碰到」，其餘孩童的瘀青等傷勢則是「不小心碰、撞到」，否認施虐。

由於邱女並無保母執照，卻四處收托小孩，社會處依《兒童及少年福利與權益保障法》，對邱女開處最重3萬元的罰鍰。此外，也正與律師研議將對邱女另行提告。

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